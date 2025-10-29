Задържаните за обира в Лувъра са проговорили

ЕРА/БГНЕС Кой би предположил, че точно Лувърът ще бъде обран?

Двамата арестувани за обира в Лувъра са признали частично вината си. Мъжете, които са на 34 и 39 години, бяха задържани в събота, живеят в Обервилие край Париж и имат съдебно минало, припомня БНР. Единият в момента е под съдебно наблюдение заради друго участие в грабеж. Двамата са разкрити по следите от ДНК, оставени на местопрестъплението.

Прокурорът на Париж Лор Бекюо отказа да разкрие подробности за хода на разследването, най-вече относно издирването на другите двама извършители. Но не се изключва възможността в обира да е замесен по-широк кръг от хора. Изследвани са около 250 проби и множество видеозаписи, но засега безценните бижута не са открити. Отхвърлят се версиите за замесени хора от музея.

Обвиненията срещу арестуваните мъже са за обир и участие в престъпна група. Наказанията са съответно до 15 и 10 години затвор.