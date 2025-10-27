Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

На 70 почина "най-красивото момче на света"

Бьорн Андресен става звезда на 15 с филм на Висконти

Днес, 16:53
Андресен в кадър от филма "Смърт във Венеция"
Everett Collection
Андресен в кадър от филма "Смърт във Венеция"

Шведският актьор Бьорн Андресен, известен от филма "Смърт във Венеция" (1971), където играе ролята на русокосия ангел, почина на 70-годишна възраст, съобщава АФП.

През 70-те на миналия век Андресен става известен с прозвището "най-красивото момче на света", след като едва 15-годишен е открит в Стокхолм от италианския режисьор Лукино Висконти. Авторът на "Гепардът" и "Роко и неговите братя" търси идеалното момче за ролята на Тацио - красив юноша, към когото Густав фон Ашенбах, изигран от Дърк Богард, изпитва обсебваща любов. 

Роден на 26 януари 1955 г. в Стокхолм, Бьорн Андресен израства без баща, а майка му се самоубива, когато той е на десет години. Отгледан е от баба си и дядо си. 

Шведският актьор е починал в събота, 25 октомври, след битка с рака. "Научихме от дъщеря му", каза за АФП Кристина Линдстрьом, която заедно с Кристиан Петри режисира документален филм за живота на Бьорн Андресен, излъчен през 2021 г. Филмът под заглавие "Най-красивото момче на света" бе показан и у нас на фестивала Master of Art.

Линдстрьом отдаде почит на един "смел" човек, говорил открито за трудностите в живота си пред широката общественост. Ролята на Бьорн Андресен в "Смърт във Венеция" го изстрелва към славата, но и го вкарва в депресия и алкохолна зависимост. Самият Висконти е гей, но Андресен разказва, че по време на снимките за адаптацията по едноименния роман на Томас Ман не е имал никакви проблеми. След приключването им обаче имал чувството, че е като плячка, хвърлена на вълците. 

През 2019 г. актьорът участва във филма Мidsommar на режисьора Ари Астер, с който изгря младата звезда Флорънс Пю.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лукино Висконти, Смърт във Венеция, Бьорн Андресен, Най-красивото момче на света

Още новини по темата

Веселин Начев увековечи в картини 10 филма от 20-и век
17 Май 2025

Постмортем: „Гепардът“ и „Зоро“ стават тв сериали
26 Авг. 2024

Отиде си Хелмут Бергер – любимият актьор на Висконти
21 Май 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте