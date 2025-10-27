На 70 почина "най-красивото момче на света"

Шведският актьор Бьорн Андресен, известен от филма "Смърт във Венеция" (1971), където играе ролята на русокосия ангел, почина на 70-годишна възраст, съобщава АФП.

През 70-те на миналия век Андресен става известен с прозвището "най-красивото момче на света", след като едва 15-годишен е открит в Стокхолм от италианския режисьор Лукино Висконти. Авторът на "Гепардът" и "Роко и неговите братя" търси идеалното момче за ролята на Тацио - красив юноша, към когото Густав фон Ашенбах, изигран от Дърк Богард, изпитва обсебваща любов.

Роден на 26 януари 1955 г. в Стокхолм, Бьорн Андресен израства без баща, а майка му се самоубива, когато той е на десет години. Отгледан е от баба си и дядо си.

Шведският актьор е починал в събота, 25 октомври, след битка с рака. "Научихме от дъщеря му", каза за АФП Кристина Линдстрьом, която заедно с Кристиан Петри режисира документален филм за живота на Бьорн Андресен, излъчен през 2021 г. Филмът под заглавие "Най-красивото момче на света" бе показан и у нас на фестивала Master of Art.

Линдстрьом отдаде почит на един "смел" човек, говорил открито за трудностите в живота си пред широката общественост. Ролята на Бьорн Андресен в "Смърт във Венеция" го изстрелва към славата, но и го вкарва в депресия и алкохолна зависимост. Самият Висконти е гей, но Андресен разказва, че по време на снимките за адаптацията по едноименния роман на Томас Ман не е имал никакви проблеми. След приключването им обаче имал чувството, че е като плячка, хвърлена на вълците.

През 2019 г. актьорът участва във филма Мidsommar на режисьора Ари Астер, с който изгря младата звезда Флорънс Пю.