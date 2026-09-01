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Дара обяви раздяла с „Вирджиния Рекърдс“

Това става след близо десет години съвместна работа

01 Септ. 2026Обновена
ЕПА/БГНЕС

Певицата Дара обяви, че професионалният ѝ път с „Вирджиния Рекърдс“ приключва след близо десет години съвместна работа. Тя съобщи новината в профила си в Instagram.

„Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока“, написа DARA. В публикацията си изпълнителката изразява благодарност към екипа на музикалната компания за годините, прекарани заедно, както и за доверието, подкрепата и споделените успехи.

„Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават“, посочи певицата.

Тя допълни, че продължава напред с благодарност към изминатия път и с вълнение към това, което предстои.

Певицата стана част от „Вирджиния Рекърдс“ през 2016 г. и през годините се утвърди като едно от разпознаваемите имена на българската поп сцена.

Десетки колеги от шоубизнеса и почитатели поздравяват Дара в социалната мрежа и ѝ пожелават успех в новото начало. Има въпроси дали сменя лейбъла с друг по-мощен, а някой отговаря вместо нея: "Тя е лейбълът!". Един от последователите на певицата обобщава настроенията: "Някак си подозирах, че трудно ще я задържат след Евровизия. Дара вече е световна звезда. Не може да я ограничиш само до нашите географски ширини". Не липсват обаче и напомняния: "Сега нормално се появяват много ласкатели, но винаги трябва да се помни човекът зад гърба до успеха на „Бангаранга”, а именно Саня (Армутлиева - б.р.)".

Във Фейсбук певицата Рут Колева обаче задава и редица логични въпроси:

"Ако във Virginia толкова много са вярвали в DARA през последните 10 години - защо не я изпратиха на Евровизия по-рано?
Защо не инвестираха в този шанс?
Защо не застанаха зад подобен международен проект години по-рано?
Защо трябваше чужд екип да поеме риска, да намери ресурсите, да построи проекта и да стигне до победата?
Защото след като DARA спечели, изведнъж беше доста лесно да се обикалят телевизионни студиа и да се говори за „нашата победа“.
Не може 10 години да имаш един от най-силните поп артисти в България и чак когато някой друг го заведе до върха на Европа, да се появиш за снимката със статуетката и да твърдиш, че е твоя заслуга".
 

 

 

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Ключови думи:

Дара, DARA, „Вирджиния Рекърдс“

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