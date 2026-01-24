Медия без
Жена загина, а петима души са ранени при нов трагичен пожар в София

Три деца, мъж и 71-годишна жена са настанени в Пирогов и ВМА с интоксикации от дима

Днес, 11:37
Така изглежда сградата след пожара
Така изглежда сградата след пожара

45-годишна жена почина от задимяване заради пожар в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София. Инцидентът е станал около 02:20 часа тази нощ, съобщава БТА като се позовава на МВР.

За пожара е задържан мъж в нестабилно психическо състояние. Предизвиканият огън е причинил задимяване, което е довело до смъртта на жената, която е живеела на по-горен етаж.

Веднага към мястото са изпратени 7 линейки. Две момичета – на 2 и на 11-годишна възраст, и 9-годишно момче са хоспитализирани в Пирогов с тежки интоксикации, съобщи за БНР говорителят на Центъра за спешна помощ в столицата Катя Сунгарска. С интоксикации са 47-годишен мъж и 71-годишна жена, които са настанени във ВМА.

Докато медиците са преглеждали пострадали на място е гръмнала бутилка. Една от линейките е със счупено стъкло.

На мястото на инцидента са пристигнали четири пожарни коли, както и полиция, която е отцепила района. Огънят е ликвидиран.

Мъжът, предизвикал пожара, е в добро състояние. Той е задържан и в момента се търси психиатрично заведение, където да бъде настанен, съобщава БНТ.

Само преди дни майка и двете ѝ дъщери загинаха, а един човек бе ранен  при пожар в столичния квартал „Свобода“. Жертвите бяха 74-годишна жена и двете ѝ дъщери - на 51 и 46 години. Трите загинаха от вдишването на дима. Те също се оказа, че не са живеели в апартамента, в който възниква пожарът. Огънят е бил в апартамент на втория етаж. Собственикът на това жилище е отворил вратата, за да избяга навън и да се спаси. Трите жени, които са живеели в апартамент на четвъртия етаж са загинали от обгазяването от дима, категорични са пожарникарите. Телата им бяха открити на стълбищната площадка.

пожар, София

