Янкулов: Ще превърнем Сарафов в жертва, ако го извадим насила от кабинета

Правосъдният министър Андрей Янкулов отхвърли възможността Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор въпреки закона и практиката на Върховния касационен съд, да бъде изхвърлен със сила от кабинета си в Съдебната палата.

Янкулов смята, че ако се използва държавната репресия, това ще докаже невъзможността като общество да се справим с "тази безпрецедентна криза на правовата държава по законов начин". Тезата си служебният министър разви във Фейсбук в отговор на все по-засилващите се призиви в последните дни Сарафов да не бъде допуснат физически в кабинета си.

"Борбата не е за стола, а за правото. Това е краткият отговор на въпроса: Ще изведете ли със сила Борислав Сарафов от кабинета му в Съдебната палата?", пише Янкулов докато Сарафов продължава да ходи по събрания на прокуратурите в страната, както и да участва в международни форуми, с което и да се хвали с прессъобщения.

Янкулов допълва, че от първия му ден като правосъден министър усилията му са насочени към възстановяване на изгубената законност в управлението на прокуратурата. Но това трябва да се случи с правни, а не със силови способи.

"Насреща си имам засега изглеждащи като успешни опити с привидно законни средства да се удържа един незаконен и неморален резултат. Всичко това обаче е измамно. Дори най-правоверните последователи на статуквото в правосъдието вече са разбрали много добре, че това положение е нетърпимо и не е възможно да бъде опазено още дълго. Цената, която се налага да бъде плащана от одобряващите вкопчването в стола на главния прокурор на един човек, нараства с всеки изминал ден", смята министърът.

Янкулов обяснява, че "превратното използване на държавната репресия е присъщо точно на онези, срещу които се борим". Той допълва, че Сарафов "не заслужава да получи ролята на жертва. От такава роля и той, и хората, които стоят зад него, ще се възползват ловко, за да останат на местата си и да удължат това правно нетърпимо състояние."

Той завършва, че усилията му не са да се саморазправи със Сарафов, "а да направим така, че да изправим системата", защото "докато преследваме конкретни лица, те само ще сменят имената си, но механизмът, който ги възпроизвежда, ще остане".

"БОЕЦ не приемаме тази теза. Единственият начин за борба с беззаконието е като се приложи законът и то за всеки по еднакъв начин", отговаря под поста му лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев. Той се заканва, че от гражданската организация ще продължават да блокират "незаконният му (на Сарафов) достъп му до кабинета на главния прокурор".

Сарафов трябваше да освободи поста и.ф. главен прокурор на 21 юли 2025 г. Причината - тогава изтекоха 6 месеца от влизането в сила на промените в Закона за съдебната власт, регламентиращи, че никой не може да заема временно поста на главен прокурор и председател на върховен съд за повече от 6 месеца. Сарафов стана и.ф. главен прокурор през юни 2023 г., веднага след уволнението на Иван Гешев. А Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет специално прие, че законът не важи за Сарафов, който може да си е временен главен прокурор вечно, стига да го иска и да е жив.