Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Възраждане" въведе еврото в закона си за чуждестранните агенти

Законопроектът опитва да пробие и в този парламент

Днес, 18:53
Костадинов и хората му не се отказват от намеренията си.
БНТ стопкадър
Костадинов и хората му не се отказват от намеренията си.

"Възраждане" не се е отказала от отхвърляния в минали парламенти закон за чуждестранните агенти. Опитва се да го прокара и във времената на "Прогресивна България", като другата седмица комисията към Народното събрание за прякото участие на гражданитe във властта ще го обсъжда. В новия вариант на проект няма съществени промени. "Основната разлика е съобразяването на праговете и санкциите с преминаването към еврото", коментира "Медиапул".

Ако преди за "чуждестранен агент" можеше да бъде обявен всеки, получил над 1000 лева от чужбина, сега прагът е 1000 евро. За физическите лица новите предложения предвиждат санкция от 700 до 3000 евро при първо нарушение и от 3000 до 7000 евро при повторно. В предишната редакция глобите бяха съответно от 1000 до 5000 лева и от 5000 до 10 000 лева. За неправителствените организации и фирмите санкциите вече са от 3000 до 7000 евро при първо нарушение и от 10 000 до 15 000 евро при повторно. Преди те бяха съответно от 5000 до 10 000 лева и от 15 000 до 20 000 лева.

Председателят на комисията за прякото участие Александър Симидчиев (ДБ) е казал пред "Медиапул", че причината за включването на тази точка в дневния ред е на база негово обещание, че няма да бави излишно законопректи. "Няма задна мисъл", каза той. Въпросната комисия не е водеща, такава е правната, която засега не е обявила намерение да разглежда законопроекта.

По идея на "Възраждане" е и Закона за българския език, предизвикал доста страсти.

НПО-та пък организират петиция срещу проекта за чуждестранните агенти, както и против нормативни промени, касаещи избирането на имена на организациите: 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , , , ,

Още новини по темата

Управляващите отрязаха парламентарния контрол
06 Ноем. 2026
НС пак се събира заради "Петричкия Ескобар" и подпалвачите на "Старлинк"
27 Окт. 2026
Парламентът излиза в предизборна ваканция
09 Окт. 2026
Експлозивно нарасна интересът на НПО сектора към парламента
12 Септ. 2026
Парламентът отчете 28 приети закона за три месеца
03 Авг. 2026
Мотокар достави в парламента 150 000 подписа в подкрепа на телета
17 Юни 2026
Парламентът отмени архитектурния конкурс за обновяване на сградата му
28 Май 2026
Парламентарните репортери отново настояват за достъп до депутатите
30 Апр. 2026
"Парламентът Радев" се събира за първи път в четвъртък
27 Апр. 2026
ЦИК обяви имената на новите 240 депутати
24 Апр. 2026
Обявен е архитектурен конкурс за обновяване на Народното събрание
10 Апр. 2026
НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"
30 Март 2026
Служебният кабинет обмисля компенсации за поскъпналите горива
10 Март 2026
Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск
25 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави