"Възраждане" въведе еврото в закона си за чуждестранните агенти

"Възраждане" не се е отказала от отхвърляния в минали парламенти закон за чуждестранните агенти. Опитва се да го прокара и във времената на "Прогресивна България", като другата седмица комисията към Народното събрание за прякото участие на гражданитe във властта ще го обсъжда. В новия вариант на проект няма съществени промени. "Основната разлика е съобразяването на праговете и санкциите с преминаването към еврото", коментира "Медиапул".

Ако преди за "чуждестранен агент" можеше да бъде обявен всеки, получил над 1000 лева от чужбина, сега прагът е 1000 евро. За физическите лица новите предложения предвиждат санкция от 700 до 3000 евро при първо нарушение и от 3000 до 7000 евро при повторно. В предишната редакция глобите бяха съответно от 1000 до 5000 лева и от 5000 до 10 000 лева. За неправителствените организации и фирмите санкциите вече са от 3000 до 7000 евро при първо нарушение и от 10 000 до 15 000 евро при повторно. Преди те бяха съответно от 5000 до 10 000 лева и от 15 000 до 20 000 лева.

Председателят на комисията за прякото участие Александър Симидчиев (ДБ) е казал пред "Медиапул", че причината за включването на тази точка в дневния ред е на база негово обещание, че няма да бави излишно законопректи. "Няма задна мисъл", каза той. Въпросната комисия не е водеща, такава е правната, която засега не е обявила намерение да разглежда законопроекта.

По идея на "Възраждане" е и Закона за българския език, предизвикал доста страсти.

НПО-та пък организират петиция срещу проекта за чуждестранните агенти, както и против нормативни промени, касаещи избирането на имена на организациите: