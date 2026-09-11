Експлозивно нарасна интересът на НПО сектора към парламента

Скрийншот/Народно събрание Списъкът на желаещите да участват е дълъг, но иначе няма особен интерес към заседанията на парламентарната комисия.

Смайващо голям интерес към работата на 52-ото Народно събрание, доминирано от "Прогресивна България", показва неправителственият сектор. 95 организации са били избрани да се включат в работата на Обществения съвет, действащ към парламентарната комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Това е почти двойно повече в сравнение с предния парламент, където участниците в съвета бяха 50.

Съветът се създава по силата на правилника на Народното събрание. Това е консултативен орган, на който е позволено да заседава съвместно с парламентарната комисия, но доста рядко – веднъж на три месеца (макар че се допуска възможността за извънредни заседания – бел.а.). От съвета се очаква да помага на комисията да организира и провежда публични дискусии по въпроси и законопроекти от значим обществен интерес, както и да оказва експертна помощ на депутатите при обсъждането на становища и предложения на неправителствения сектор и гражданите.

Самата комисия е една от тези, за които управляващите решиха да оставят председателския пост на опозицията. Сега тя се оглавява от Александър Симидчиев от "Демократична България".

Сдруженията, кандидатствали за съвета, се одобряват от депутатите в комисията и имат различни области на компетентност (пълен списък - тук ). Най-много (14) са представените организации в сферата на здравеопазването – например, Сдружение "За достъпна и качествена храна", Фондация "УоманЪп", "Национална асоциация за защита на пациента" и др. Сред 11-те участници по линия на развитие на гражданското общество са "Сдружение на риболовците "Бургаски езера"", "Обществен съвет Несебър" и "Сдружение България за Трънско".

Във важни области има само по едно НПО – например, транспорт и пътна безопасност ("Център по правата на човека "Васил Левски"- Карлово"), международно сътрудничество и отбрана ("Съюз на офицерите от резерва "Атлантик""), икономическо развитие, финанси и туризъм ("Сдружение с нестопанска цел "ПРО""), вътрешна сигурност и обществен ред (Фондация "Общество и сигурност").