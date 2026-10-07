ВСС пита Магдалена Лазарова иска ли да е и.ф. главен прокурор

ПРБ Магдалена Лазарова встъпи в длъжност зам. главен прокурор на 12 май 2025 г. Борислав Сарафов тогава все още беше законно на поста и.ф. главен прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати писмо до зам. главната прокурорка Магдалена Лазарова, с което я пита дали е съгласна да бъде следващият временен и.ф. главен прокурор. Това се налага, тъй като на 22 октомври изтичат шестте месеца, през които Ваня Стефанова може да изпълнява функциите главен прокурор. Ограничението е предвидено от закона, за да не се получават ситуации някой да е временен главен прокурор безкрайно. Подобна беше ситуацията с Борислав Сарафов, който отказа да освободи поста, който заемаше поста близо 3 години, последните 9 месеца от които незаконно. Той се оттегли едва след политически натиск от ПБ.

Ако Магдалена Лазарова даде съгласието си да приеме поста от Ваня Стефанова, това ще бъде подложено на гласуване от Пленума на ВСС идния четвъртък.

Лазарова стана и.ф. главен прокурор през пролетта на 2025 г. Преди това беше съдия в Софийския апелативен съд.

Лазарова е завършила "Право" в Югозападния университет "Неофит Рилски". Започва работа в съдебната система през 1998 г. като младши прокурор в Благоевград, след това е редови обвинител там. В периода 2003 - 2011 г. е прокурор в Окръжната прокуратура в Благоевград, а от 2011 г. е обвинител в Софийската апелативна прокуратура, на която е била и зам.-шеф.

През 2012 г. е избрана за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, предложена от ДПС.

След края на мандата си през 2017 г. е назначена за съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след неговото закриване отиде в Софийския апелативен съд.

Титулярен главен прокурор може да бъде избран от Висш съдебен съвет, който не е с изтекъл мандат. Настоящият съвет трябваше да приключи работа през октомври 2022 г., но остана да действа. В момента тече процедура по подмяната му, която се очаква да приключи през ноември. След това кадровиците, в обновен състав, могат да започнат и процедурата по избор на следващ главен прокурор.