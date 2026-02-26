Докато ВСС обсъжда да смени ли Сарафов, граждани окупираха етажа му

Пленумът на Висшия съдебен съвет се събра днес в 9.30 ч. с единствена точка в дневния ред - определяне на изпълняващ функциите главен прокурор. Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свика заседанието с мотив, че Борислав Сарафов не е легитимен главен прокурор след 21 юли м.г. Тогава станаха 6 месеца, откакто Законът за съдебната власт сложи това времево ограничение за временното заемане на поста главен прокурор или председател на върховен съд. В този смисъл е и тълкуването на Върховния касационен съд, с което Сарафов просто отказа да се съобрази.

Преди заседанието пред сградата на ВСС беше насрочен и протест. (От БОЕЦ предават на живо тук.) Гражданите призоваха кадровиците да освободят съдебната власт от Борислав Сарафов. Акцията е в подкрепа на искането на служебния правосъден министър Янкулов. Протест имаше и снощи.

Демонстрация имаше и пред вратата, водеща към коридора, в който се намира кабинетът на Сарафов.

"Във вече близо тригодишния си нелегитимен "фактически мандат" Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", разплитането на която според самия него е "ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура", пише министър Янкулов в мотивите си.

Всички членове на съвета, освен Светлана Бошнакова, днес се явиха за заседанието, така че кворум има. Предстои обаче спорът Пленумът или Прокурорската колегия трябва да определят приемника на Сарафов.

В началото на заседанието Янкулов каза на членовете, че България е изправена пред доста тежка криза на правовата държава, породена от това, че фактически изпълняващият длъжността главен прокурор е на поста си в нарушение на закона. "Прокуратурата е изключително зависима от фигурата на главния прокурор. Той трябва да следи за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори. Той има доста голяма власт, която го поставя в центъра на упражняването на сериозни правомощия по управлението на прокуратурата. И когато съществува такъв проблем с фигурата на главния прокурор, това се отразява не само върху прокуратурата, но и върху цялата правосъдна система", подчерта министърът.

"Затова не могат да се намерят аргументи, че личността на Сарафов е толкова изключителна, че се налага той да продължава да заема този пост", посочи още Янкулов.

И припомни двете ключови заявки на Сарафов. Първата е да извади прокуратурата от калния терен на политика. "Събитията не доказаха изпълнението на тази заявка", каза министърът. Втората заявка - пое отговорност пред Пленума, че ще направи всичко, зависещо от него за разплитане на мрежата "Осемте джуджета". "Нищо не беше изяснено, никаква информация не беше дадена", посочи министърът.

Вчера българското правосъдие получи поредният доста сериозен имиджов удар, продължи министърът, сочейки българския европейски Теодора Георгиева, за която вчера европейската прокуратура обяви, че са установени сериозни нарушения.

Първоначално никой не искаше да вземе думата. Тогава Атанаска Дишева предложи министърът да номинира някого за изпълняващ функциите и да се гласува.

Това разбуди членовете на Прокурорската колегия. Първи думата взе Огнян Дамянов, за да обясни как колегията, а не пленумът трябва да вземе решението. "Не разбирам как човек, който ще е назначен за 6 месеца, може да предложи цели и стратегия", каза Дамянов. Допълни, че ако времевото ограничение действало през юни 2023 г., когато Сарафов станал и.ф., "сега трябваше да избираме шести изпълняващ функциите" и попита дали това пък е търпимо за правовата държава. Той предложи предложението на министъра за нов и.ф. да бъде препратено към колегията.

Дишева репликира, че компетентността е на Пленума - това е правната и житейска логика. И припомни, че точно Пленумът избира главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Не може да поставяме на една плоскост т.нар. трима големи в съдебната власт и който и да е друг административен ръководител. Не могат да се поставят и на равни нога според правомощията им главния прокурор и шефовете на двете върховни съдилища. Вечният "временен" мандат на Сарафов "е не просто уронване на устоите на правовата държава, а съучастие в нейното доунищожаване", каза още тя.

Вероника Имова от Съдийската колегия обаче говори как дългото стоене на Сарафов на поста не е проблем. Но с това се отвличало вниманието на обществото от истинските проблемите - "високи цени, инфлация, проблеми в здравеопазването". И тя смята, че не Пленумът, а колегията трябва да реши да смени ли Сарафов.

Очаквайте подробности.

Заседанието на ВСС може да бъде проследено онлайн тук.