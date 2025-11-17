Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Временен кмет за 1 ден е поредната варненска иновация

Днес, 14:29
Сагата с Благомир Коцев ражда невиждани случки.
БГНЕС
Сагата с Благомир Коцев ражда невиждани случки.

Батакът с варненското управление е пълен. След като на 12 ноември екипът на Благомир Коцев обяви официално, че той ще кметува от ареста без повече да се ползва "инструментът на отпуските" и да се назначава изпълняващ функциите кмет, днес... бе назначен изпълняващ функциите кмет. И то точно на юридическото основание "платен годишен отпуск". Още по-интересно е, че временният кмет е назначен само за един ден, днес. И той не е досегашният Павел Попов, а друг зам.-кмет  - Снежана Апостолова. Както и досега за Попов, заповедта за Апостолова е на Коцев, разписана от ареста.

Информацията за всичко това бе съобщена официално в 14 часа днес от община Варна. По-късно се очакват подробности. "Сега" научи, че действието е поради нужда спешно да се разпишат документи от името на кметската длъжност, свързани с общинския съвет. 

При обявяването на "кметуването от ареста" заместниците на Коцев обясниха, че той ще разписва документи от ареста. Същевременно признаха очевидното - логистиката е трудна. Най-вероятно с днешната иновация се търси изход в належаща ситуация.

Отделно обаче има проблем с отпуските на Коцев, тоест не ги ли е изчерпал във времето на ареста след 8 юли. Върху това разсъждава Общинската избирателна комисия, те са в сърцето на казуса с евентуалното прекратяване на правомощията му. На 12 ноември зам.-кметовете казаха, че Коцев има право на още отпуск. По-преди това пък отново общината официално твърдеше, че отпуските приключват точно на 11 ноември, поради това ден по-късно бе обявено кметуване от ареста. След днес хаосът е още по-пълен.

Неразбориите се дължат не само на ареста на кмета само по себе си. Но и на факта, че не е имало толкова дълго държан зад решетките действащ кмет. Колко време може да отсъства един кмет, по какви причини може да отсъства, на какви отпуски има право... - варненският случай отваря голям юридически казус. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Варна, община Варна, Благомир Коцев, Павел Попов, Снежана Апостолова, кмет, зам.-кмет

Още новини по темата

Варна стъписа с непрофесионален конкурс за култура по ПВУ
15 Ноем. 2025

Кметът на Варна и още четирима са дадени на съд за 12 престъпления
13 Ноем. 2025

България се сдоби с първи действащ от ареста кмет
12 Ноем. 2025

Кораб счупи митичната варненска фекална тръба
10 Ноем. 2025

Благомир Коцев може да е кандидат-кмет от ареста
07 Ноем. 2025

Прокуратурата ще погребе преписката за натиск по делото на варненския кмет
06 Ноем. 2025

ГЕРБ-Варна оглежда областната управителка за кандидат-кмет
05 Ноем. 2025

Тренировки за отстраняване на кмета почнаха във Варна
03 Ноем. 2025

Варна ще превръща руското консулство в "бруталистко НДК"
31 Окт. 2025

Адвокатите поискаха делото срещу варненския кмет да бъде прекратено
31 Окт. 2025

Кметът на Варна получи 2 нови обвинения
27 Окт. 2025

Варна иска строежи върху старо свлачище
25 Окт. 2025

Евродебатът за България: "Арестувахте Борисов, а плачете за Коцев"
22 Окт. 2025

С 2:1 гласа съдът отказа да пусне от ареста варненския кмет
16 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън