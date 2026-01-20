Водещи световни медии отразиха оставката на Радев

Новината за оставката на президента Румен Радев на 19 януари 2026 г. предизвика вълна от коментари в големите световни медии. Повечето международни издания акцентират върху прецедента в българската история и очакванията Радев да влезе активно в партийната политика.
Ето обобщение на реакциите на водещите световни медии:
-
Associated Press (AP): Агенцията определя оставката като „безпрецедентен акт“ в посткомунистическата история на България. AP подчертава, че решението на Радев идва в момент на „дълбока и продължителна политическа криза“ и на фона на масови антикорупционни протести, които свалиха правителството на Росен Желязков месец по-рано.
-
Reuters: Агенцията коментира, че ходът на Радев „подхранва спекулациите“, че той ще сформира собствена политическа партия за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Reuters посочва, че макар президентският пост да е предимно церемониален, Радев е успял да изгради висок профил чрез назначаването на множество служебни кабинети през последните години.
-
Al Jazeera: Медията отбелязва, че Радев се стреми да се възползва от общественото недоволство срещу „мафиотските структури“ в политиката. Цитират се политически анализатори, според които един нов проект на Радев би могъл да бъде „изход“ от политическата безизходица, ако успее да привлече разочарованите избиратели.
-
The Kyiv Independent: Украинското издание обръща внимание на геополитическия аспект. Те припомнят „проруските залитания“ на Радев в миналото и противопоставянето му на военната помощ за Киев, като същевременно отбелязват, че оставката му идва малко след като България официално се присъедини към еврозоната и Шенген.
-
The Washington Post: Вестникът публикува анализ, в който се посочва, че оставката на Радев е „дързък политически хазарт“. Според изданието, той се опитва да се възползва от институционалния вакуум и да обедини „разочарованите избиратели“ (както леви, така и десни) под нов политически флаг.
-
Bloomberg: Фокусира се върху институционалната стабилност, като подчертава, че Илияна Йотова ще стане първата жена президент на България и ще трябва да управлява процеса по назначаване на нов служебен премиер по новите конституционни правила.
-
Xinhua: Китайската държавна информационна агенция подчертава, че оставката „разчиства пътя“ за прякото участие на Радев в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Агенцията цитира неговите думи: „Предстои ни битка за бъдещето на отечеството... ние сме готови, можем и ще успеем“. Китайските кореспонденти обръщат внимание на социологическите данни (като тези на „Алфа Рисърч“), според които голяма част от българите търсят „нова политическа сила“, което според Xinhua обяснява мотивите за хода на президента.
- Anadolu Agency: Турската държавна агенция поставя събитието в контекста на общественото недоволство и регионалната стабилност. Anadolu Agency припомня масовите антикорупционни протести от края на 2025 г., които свалиха правителството на Росен Желязков. Те описват оставката на Радев като резултат от създадения „широк обществен консенсус срещу мафиотските структури в политиката“. Агенцията коментира, че Радев се стреми да капитализира своята висока популярност, за да се превърне в „активен играч на терена“, а не просто наблюдател, като акцентира на неговия призив за „радикална и реална промяна“.