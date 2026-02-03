Уроци за хигиена, хранене и отношения влизат в часовете

Pexels Въвеждането на теми за профилактика и превенция в училищата все още е на много ранен етап - концепция.

Теми за хигиенни навици, здравословно хранене, физическа активност, психично здраве и взаимоотношения да влязат в училищата предлагат от Министерството на здравеопазването. Здравният министър в оставка доц. Силви Кирилов представи за обществено обсъждане концептуална рамка за дейностите по промоция, превенция и профилактика в българските училища. Тя идва непосредствено след трагичен инцидент с ученик в Батак и на фона на дългогодишна статистика, която отличава подрастващите у нас с много висок дял употреба на алкохол и тютюнопушене спрямо връстниците им в ЕС.

Рамката не предвижда създаване на нов учебен предмет, а създава основа за системно, координирано и последователно развитие на дейностите по здравно образование, промоция и превенция в училищата, успокояват от здравното министерство. Документът обхваща три образователни етапа – начален, прогимназиален и първи гимназиален.

В началния етап (първи-четвърти клас) е обърнато внимание на изграждането на базови здравни и хигиенни навици, здравословно хранене, физическа активност, както и на човешките взаимоотношения. В първи клас учениците ще учат какво е отговорност и как да опазват собственото си здраве, какво да правят при травми и наранявания. Ще учат за неприкосновеността на тялото и какво е безопасното поведение при общуване с непознати. Във втори клас е въведена тема за взаимоотношенията между момичета и момчета, а в четвърти – за промените в човешкото тяло и размножаването.

В прогимназиалния етап, който обхваща пети-седми клас, се акцентира върху употребата на наркотици, тютюн и алкохол, междуличностните взаимоотношения, влиянието на електронните устройства и социалните мрежи, както и онлайн тормоза. Темите в първия гимназиален етап (осми-десети клас) са свързани с развитието на тялото, физическата активност и личната отговорност на учениците. Тук е обърнато внимание и на теми, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, отношенията в една любовна връзка и превенцията на зависимости. Най-много е засегната темата с психичното здраве и личностно развитие, където се конкретизират теми като тревожност, емпатия, емоционална интелигентност и изграждане на критично мислене у всеки.