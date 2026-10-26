"Третата възраст" преобладава в електората на Йотова

Видима разлика в поколенията, мястото на живеене и образованието се забелязва между избирателите на Илияна Йотова и Андрей Гюров, които ще се състезават на втори тур на президентските избори. Такъв извод може да се направи от демографските профили, които публикуваха социолозите за участвалите във вота гласоподаватели.

Над 40% от всички гласували за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е 22,6%, посочват от агенция "Тренд" . Сред хората над 70 години тя дори получава 56,8% срещу 22,2% за него. Обратно, Гюров е предпочитан от най-младите – над една трета от избирателите му са под 40 години, докато при Йотова те са около една пета. Според друга агенция – "Алфа Рисърч", почти половината от избирателите в третата възраст са предпочели действащия президент, а една пета – нейния съперник.

Гюров обира вота на жителите на София – според "Тренд" преднината му е двойна пред Йотова, "Алфа Рисърч" пък отчита с около 20% повече столичани гласували за него. В областните градове Йотова има малка преднина, а в малките градове и селата превъзходството ѝ е категорично, показват данните и на двете агенции.

Като разделителна линия между двете групи избиратели се очертава и образованието. Над половината от хората с основно и по-ниско образование са гласували за Йотова; също и почти половината от среднистите. Тя отстъпва на Гюров в групата на висшистите, където неговият дял е малко по-голям.

И двете агенции отчитат, че мнозинството от гласувалите за Йотова са избиратели на "Прогресивна България". Близо 90 на сто от гласувалите за Андрей Гюров са гласували преди за бившата коалиция ПП-ДБ.