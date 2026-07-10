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Тежка катастрофа с тир затвори АМ "Тракия"

Тир, пътуващ към Бургас, преминава през мантителата и блъска две коли край Карнобат

Днес, 14:57
Трафикът се отбива по стария път Карнобат - Айтос - Бургас.
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Трафикът се отбива по стария път Карнобат - Айтос - Бургас.

Тежка катастрофа край Карнобат затвори автомагистрала "Тракия". Временно движението при км 311 на автомагистралата е затворено в двете посоки, а областната администрация в Ямбол активира BG-ALERT.

Инцидентът е станал около 14:20 часа. Тир, пътуващ от София към Бургас преминава през мантителата и блъска две коли, пътуващи в посока София, с които са се придвижвали общо трима души.

Единият от тях е затиснат в купето на една колите, а другите двама души са извадени.

По данни на БНР затиснатият човек е загинал, а другите двама са ранени и са транспортирани с въздушна линейка. Шофьорът на камиона не е пострадал по първоначални данни.

Трафикът се отбива по стария път Карнобат - Айтос - Бургас. Автомобилите, пътуващи в посока Бургас, се отклоняват при пътен възел "Зимница", като преминават по път I-6 през пътен възел "Петолъчката" и след това продължават към Бургас.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отправи апел към всички водачи: "Моля всички шофьори да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движението. Спазвайте указанията на служителите на МВР и пътните знаци, не предприемайте рискови маневри и шофирайте с повишено внимание. Най-важното е всеки да достигне безопасно до своята дестинация".

 

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Ключови думи:

катастрофа, автомагистрала Тракия

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