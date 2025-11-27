Съдът във Варна взима решение по делото "Коцев"

Окръжният съд във Варна решава днес в 13:30 часа за седми път дали да остави Благомир Коцев в ареста. Градоначалникът на Варна беше конвоиран от следствения арест в София до варненския затвор в понеделник, след като ВКС прецени, че делото трябва да се гледа в морската столица.

Николай Владимиров, адвокатът на Коцев, коментира пред медиите, че най-адекватната мярка към момента би се явявала най-леката такава, предвидена в закона - подписка.

Кметът на Варна бе арестуван в началото на юли и обвинен в корупция. Делото срещу него беше преместено за разглеждане в София заради предполагаемо участие в "престъпния сговор на неустановено лице с имунитет - депутат от 51-вото Народно събрание“.

В неделя Общинската избирателна комисия на Варна се събра на извънредно заседание, за да разгледа сигнал, в който се иска предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. От ОИК обаче не стигнаха до крайно становище по въпроса и записаха, че ще искат допълнителна информация от Община Варна във връзка с отпуската, използвана от Благомир Коцев.

Друг политик от "Продължаваме промяната" - бившия зам.-кмет на Столична община Никола Барбутов , който досега също бе задържан, вчера получи от Софийски градски съд по-лека мярката за неотклонение - домашен арест с носене на електронна гривна.

НЕДОВОЛСТВО

Междувременно бившата общинарка Биляна Якова, която е свидетел срещу Коцев и вносител на сигнали в Общинската избирателна комисия (ОИК), обяви във "Фейсбук", че е обжалвала в ЦИК последното решение на ОИК. То бе взето в неделя, когато сред протест на ПП-ДБ и след призив на Бойко Борисов към членовете на комисията от квотата на ГЕРБ, правомощията на кмета не бяха прекратени. Юридически казусът в ОИК се върти около отпуските на Коцев. Решено бе от община Варна да се изискат още документи. "Отсъствал е над 61 дни от работа. Ползвал е незаконосъобразни отпуски, включително „саморазрешени“ от ареста. Издал е заповеди от място на задържане, което е юридически абсурд", смята Якова.