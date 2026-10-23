Съдът пусна гарда, блъснал Колтуклиева

Софийският военен съд освободи от ареста служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, който беше обвинен за нанасяне на средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

Съдът не определи мярка за неотклонение, тъй като счита, че няма достатъчно доказателства гардът да е нанесъл удар върху Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда. Според него не е налице обосновано предположение, че Варадинов е извършил престъпление.

По-рано днес в тв интервю президентката Илияна Йотова, на която НСО е на пряко подчинение, заяви: "Няма оправдание за бруталността на НСО" и призна, че началникът на службата ген. Емил Тонев е депозирал оставката си.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. То беше постановено след повече от два часа размисъл от страна на съдебния състав, след искане на прокуратурата за постоянен арест.

По време на заседанието адвокат Тервел Георгиев заяви пред съда, че няма доказателства, които да сочат, че Варадинов ще се укрие или ще извърши престъпление. В тази връзка той отбеляза, че клиентът му е семеен с две малки деца, както и че е служител в НСО от 2017 г., като няма нито едно дисциплинарно нарушение и е награждаван пет пъти. В кадровата му справка пише, че е съвестен и всеотдаен служител.

Защитникът отбеляза, че искането на прокуратурата за най-тежката мярка – "задържане под стража" е напълно необосновано. Той акцентира, че няма доказателства за това, че Варадинов е ударил Колтуклиева, както посочва прокуратурата. Всички свидетели казват, включително Колтуклиева, че е била избутана и е паднала. Също така държавното обвинение не е предоставило доказателства за удар от страна на обвиняемия.

Адвокат Георгиев допълни, че клиентът му е действал по правилник, както и че служителите на НСО не са разпознали Колтуклиева като журналист, защото не е имала микрофон и камера, а е била с телефон. Според него действията на клиента му са в синхрон със Закона за НСО и правилника за изпълнение към него.

Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана (НСО). Моля за по-лека мярка, каза по-рано днес пред съда Варадинов.

Пред медиите адвокат Георгиев каза, че се притеснява най-много от политическата ситуация в момента, това че сме в предизборна кампания и това са субективни фактори, които правят ситуация трудно предвидима.

По-рано днес Военно-окръжна прокуратура - София привлече в качеството на обвиняем офицера от НСО за извършено престъпление по чл.131, ал. 1, т.2, пр.1, ал.1 и 2, вр. чл.129, ал.1 от Наказателния кодекс, съобщи БНТ. Срещу него бе повдигнато обвинение в умишлено причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

ОПРАВДАНИЯ

Депутатът Даниел Парушев публикува във "Фейсбук" ново видео от инцидента със Соня Колтуклиева, заснето от охранителна камера, в което опровергава съобщенията, че тя е била оставена да лежи на тротоара безпомощна. Парушев казва, че той и организационният секретар на ПБ Александър Нейчев са помогнали на журналистката след падането.

"Вчера вечерта на излизане от офиса на "Прогресивна България" с колегата Александър Нейчев видяхме, че г-жа Колтуклиева е на земята. Двамата заедно отидохме при нея, за да проверим какво се е случило и какво е състоянието ѝ. Лично й помогнах да се изправи, след което я настанихме на стол и ѝ дадохме вода, докато пристигне линейката", разказва депутатът на фона на крайно неясните кадри.