Съдът отказа да разпита Асен Василев по делото на варненския кмет

Софийският апелативен съд отказа да разпита председателя на ПП Асен Василев по делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Точно за Асен Василев се твърди, че той е "неизвестният" депутат, заради който корупционното дело се наблюдава в София, а не във Варна, където би се водило разследването, ако беше само срещу кмета Коцев и общински съветници. Миналата седмица Василев се яви и пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която разследва казуса, но отново не беше разпитан.

"Благомир Коцев е задържан вече над три месеца по думите на една доказана крадла. Агенция за държавна финансова инспекция има доклад, направен още по време на правителството "ГЕРБ-3", който уличава нейната фирма в над 500 хил. лв. откраднати средства от българските студенти и тяхната храна", каза Василев пред медиите, цитиран от БТА. "Тази крадла е казала, че има неизвестен депутат, след което е намесила моето име. Заради този факт делото се гледа в София със Софийската прокуратура и съд, където могат да се нагласят състави, а не във Варна, където му е мястото. Вече трети месец Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийска градска прокуратура отказват да ме разпитат, а току-що и съдът отказа да ме разпита, за да може делото да седи в София, а не да отиде във Варна", каза Василев. Той допълни, че съдът, и прокуратурата, и КПК са в ролята на трите маймунки - не чух, не видях, не разбрах.

Преди да откаже разпит на Асен Василев Софийският апелативен съд отхвърли и искането на защитата за отводи. Адвокат Ина Лулчева се усъмни в непредубедеността на председателя на съдебния състав Красимира Костова и на един от прокурорите по делото - Калин Близнаков.

Адвокатката се аргументира, че Костова е бивш спецсъдия, а ПП, чийто представител е Коцев, са инициатори на закриването на спецправосъдието. Преди няколко месеца Костова се оттегли пак по искане на Лулчева със същите мотиви, но от делото за мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Колкото до прокурор Близнаков, според защитата има проблем с етичното му поведение, тъй като на предишно заседание е обвинил адвокатите, че под тяхно влияние бившият заместник на Коцев - Диан Иванов, се е отказал от показанията си, дадени срещу кмета, и е заявил, че е бил подложен на натиск от представители на Антикорупционната комисия.

Съдия Костова заяви, че ако си направи отвод, би отворила възможност за следващи искания и за избор на удобни съдии, когато заседават съдии от бившия Специализиран съд. Тя не видя проблем и в етичното поведение на прокурор Близнаков, предаде БГНЕС.

Днешното заседанието на Софийския апелативен съд, което започна в 11 ч., е шести опит Коцев да излезе от ареста, където е от началото на юли по обвинения в корупция. Миналата седмица съдия Силвия Русева от Софийския градски съд отказа да промени мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека. Защитата му обжалва това определение и сега делото се гледа на втора инстанция от апелативните съдии Нина Кузманова (докладчик), Андрей Ангелов и Красимира Костова.

При предишното разглеждане на мярката на Коцев в Софийския апелативен съд шефът на Наказателното отделение на съда Александър Желязков, както и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. След това и бившият председател на закрития апелативен спецсъд Георги Ушев също се отведе.

Миналата седмица в Софийския градски съд се разбра, че прокуратурата вече има и анонимен рускоговорящ свидетел, който е чужд инвеститор. Той твърдял, че са му искали 20 000 евро, за да му приключат процедури за устройствени планове. В съдебната зала се разбра, че става дума за бизнесмен, който се е срещал с общинския съветник Николай Стефанов, а не с Коцев. Според непотвърдена информация пък става дума за украинец, който през юли е бил изгонен от България със заповед на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев заради общественоопасна дейност и пране на пари във Варна. Темата коментира преди дни президентът Румен Радев, който каза, че на него не е била докладвана тази информация, а само две седмици след заповедта си Денев я отменил и чужденецът след това е дал показания.

Междувременно се появиха и още анонимни свидетели. За тях разказа във Фейсбук адвокат Ина Лулчева.

Във вторник пък адвокат Лулчева написа в профила си във Фейсбук, че са разпитани още двама анонимни свидетели. "Днес в 17.53 часа ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото - в ареста, тъй като "нали Коцев е там". И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", написа Лулчева.

Пускането на Коцев от ареста беше поискано почти веднага след поредния отказ на две инстанции да му определят по-лека мярка. То се случи, след като обвинените с него общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати под домашен арест. По време на заседанието по техните мерки стана ясно, че бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие и е посочил изпълняващия функциите председател на КПК Антон Славчев. Вече 2 седмици обаче Софийската градска прокуратура отказва да отговори на въпросите на "Сега" дали е предприела нещо след твърденията на Иванов. Славчев също не е коментирал.

Лично Антон Славчев е посочен като упражнил натиск по делото "Коцев" Бившият зам. кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу кмета Благомир Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие.

По-късно днес пък градският съд ще заседава по поредно искане за пускането на Барбутов от ареста. Това заседание ще започне след края на делото на Коцев, тъй като адвокат Лулчева представлява и Барбутов.

Следващата седмица е ред на групата Renew в Европейския парламент да предложи тематичен дебат. Тези дебати между ЕП, ЕК и Съвета завършват без резолюция. Дебатът ще е свързан с Коцев и върховенството на закона в България.

Председателката на Renew Europe Валери Айе изпрати писмо до еврокомисарите Пьотр Серафин (Бюджет, борба с измамите и публична администрация) и Валдис Домбровскис (Икономика и продуктивност), в което се настоява за незабавно спиране на второто плащане за България по Механизма за възстановяване и устойчивост.

В телефонно интервю за "Политико" от ареста Коцев призова Брюксел да спре пътя на България към авторитаризъм. Преди седмица "Сега" подаде молба до наблюдаващия прокурор за среща с Коцев за интервю в ареста. Отговор още няма, като от държавното обвинение дори не предоставят входящ номер на молбата.