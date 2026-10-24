Съдът нареди делото срещу Барбутов да се гледа

Обвинителният акт срещу бившия столичен кмет Никола Барбутов не страда от пороци, които пречат делото да тръгне по същество. Това приема Софийският апелативен съд. Като втора инстанция той отмени определението на Софийския градски съд, който през пролетта намери куп пороци в обвинителния акт и го върна на прокуратурата. Тя пък протестира срещу връщането и така по казуса преди дни се е произнесъл и апелативният съд в състав Даниела Росенова (докладчик), Емилия Колева и Вера Чочкова, видя "Сега" в деловодните регистри.

Апелативните съдии пишат в определението си, че не споделят изводите на първата инстанция, защото те "не почиват на верен и точен прочит на внесения обвинителен акт, представляват превратно тълкуване на задължителната съдебна практика за същественост на нарушението на процесуалните правила и излизат извън рамките на неговата компетентност за разпоредителното заседание". "Първият съд неправомерно се е намесил в суверенна дейност на прокурора относно рамката на обвинението и неговото съдържание, а от друга е изискал отговори на въпроси, които следва сам да реши с крайния съдебен акт по делото", казват тримата магистрати, чийто акт е окончателен.

Според градския съдия Петя Крънчева не са ясни и прецизно формулирани обвиненията спрямо всеки от подсъдимите и това нарушава правото им на защита. Твърденията на държавното обвинение са "декоративни" и позволяват двусмислено тълкуване, каза още съдия Петя Крънчева през март.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. Заедно с него прокуратурата изправи пред съда и Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова - бивш зам.-кмет на район "Люлин".

Никола Барбутов беше арестуван през юни миналата година и остана в ареста повече от пет месеца, а обвинителният акт беше внесен в съда през ноември м.г.

Още миналото лято Соня Клисурска обяви, че върху нея е оказван натиск от разследващите да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов. След като отказала, ѝ било повдигнато обвинение. "От "беседите" с разследващите установих, че се нуждаят от "свидетел" и тъй като категорично им отказах, ме използваха като трето лице, ей така, "за пълнеж", за да формулират обвинението за престъпна група, независимо, че участниците в твърдяното "структурирано трайно сдружение" не се познават", сочи още тя, имайки предвид, че за обвинение за престъпна група трябват поне трима.

Как се разследва евентуалният натиск по делото "Барбутов" си припомнете тук: