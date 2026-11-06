Съдиите гласуват днес за шестима членове на ВСС

Съдиите гласуват днес, за да изберат своите шестима представители в следващия Висш съдебен съвет. Кандидатите са 21.

Право да гласуват имат 2275 съдии. Гласуването е тайно и само с хартиени бюлетени. То започна в 8:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч.

Съдиите са разпределени в 30 избирателни секции - в областните градове, като в София са 4 - две в Съдебната палата, една в сградата на Върховния административен съд и една в сградата на Софийския районен съд.

След 18:00 ч. членовете на избирателната секция отварят урната, преброяват бюлетините, установяват тяхната действителност и съставят протокол за резултатите от гласуването. Този процес се заснема и се излъчва на сайта на ВСС в реално време. До 21:00 ч. протоколите от секциите трябва да се пратят до избирателната комисия, а до 23:00 трябва да е обявен и резултатът от вота.

Изборът се смята за редовен, ако избирателната активност е над 50%. Ако не гласуват повече от половината съдии, в неделя, 8 ноември, ще има нов избор, който ще се смята за редовен при гласували не по-малко от 33% от имащите право на глас.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако повече от шестима съдии отговарят на това условие, тогава за избрани се смятат тези с най-много гласове. Ако се стигне до повторно гласуване и няма избрани с необходимото мнозинство, са избрани тези, които са получили най-много гласове.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.

Изборите на прокурорите вече минаха. Следователите се събират на 14 и 21 ноември. Парламентът трябва да запълни квотата си около 19 ноември, като изслушването на кандидатите приключи тази седмица.

Кандидатите сред съдиите, подредени по азбучен ред, както ще са и в бюлетината, са:

Албена Момчилова - съдия в Софийския районен съд; Асен Цветанов - председател на Районния съд в Раднево; Васил Петков - съдия във Военно-апелативния съд; Васил Пеловски - съдия в Административния съд във Варна; Весела Евстатиева - зам.-председател на Окръжния съд в Пловдив; Веселка Златева-Кожухарова - председател на Административния съд в Пазарджик; Владимир Вълков - съдия в Софийския апелативен съд; Даниела Александрова - зам.-председател на Софийския районен съд; Емилия Василева - съдия във Върховния касационен съд; Красимир Мазгалов - зам.-председател на Софийския градски съд; Красимира Милачкова - съдия в Административния съд - София-град; Красимира Донева - съдия в Районния съд в Бургас; Мария Терзийска - зам.-председател на Окръжния съд във Варна; Младен Димитров - председател на Районния съд във Велико Търново; Надя Пеловска-Дилкова - председател на Окръжния съд във Враца; Роман Николов - съдия в Районния съд в Брезник; Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд; Стефан Илиев - съдия в Софийския апелативен съд; Стою Згуров - съдия в Софийския градски съд; Тодор Тодоров - съдия във Върховния административен съд; Явор Колев - съдия във Върховния административен съд.

Как протече изслушването на кандидатите си припомнете тук:

Съдиите питаха кандидатите за ВСС за подслушването, Сарафов и Брендо