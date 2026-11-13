Съдебните служители въстанаха срещу бюджета

БГНЕС Ниските заплати ще прогонят опитните служители и няма да има кой да ги смени, предупреждава Съюзът на съдиите.

Служителите от Софийската районна прокуратура излязоха днес на протест под надслов "Невидимите в съдебната система". Те са недоволни от проекта на бюджет за 2027 г. В 12 ч. те застанаха пред сградата на прокуратурата и на Наказателното отделение на Софийския районен съд (СРС). Реформа не се прави, като се взема от най-уязвимите. Бюджет не се спасява с доходите на най-ниско платените, подчертават протестиращите

Колегите им от СРС излязоха в декларация срещу предложенията в бюджета, в която огласиха точните суми, които всеки от тях получава за труда си - нето много под 1000 евро, пише "Лекс". Служителите подчертават, че парите за облекло, които сега се орязват, през последните години са средства, които компенсират ниското заплащане в администрацията на съдебната власт. Символ на акцията станаха празните работни столове, подредени пред сградата.

Върховният касационен съд също излезе с позиция, че функционирането на съдебната власт е в опасност. Законът за съдебната власт предвижда магистратите и служителите да получават по две средни заплати в бюджетната сфера за облекло. В проектобюджета за догодина пише, че пари за облекло на служителите няма да има, а магистратите ще получат по 500 евро за тоги. Същевременно "Прогресивна България" внесе законопроект, според който размерът на парите за дрехи ще се определя всяка година с бюджета.

Висшият съдебен съвет също сподели петицията на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт. Членовете на съвета отбелязаха, че почти половината от служителите са се подписали под нея, като са се включили и магистрати - близо 4500 души.

"В момента цялата съдебна система изразява несъгласие с проекта за бюджет за 2027 г. Апелирам управляващите да се съобразят с исканията на работещите в съдебната система", заяви Стефан Петров.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) също подкрепи "справедливите възражения на съдебните служители срещу законодателните предложения, засягащи техния материален статус". Подкрепа дойде и от двете прокурорски организации.

ССБ припомнят старата си позиция, че дори минимално намаляване на възнагражденията ще задълбочи демотивацията сред съдебните служители и това ще ускори изтичането на опитни кадри.

В петицията си прокурорските служители обясняват, че проблемът със заплащането е особено сериозен в столицата, където разходите за жилище, храна, транспорт и отглеждане на деца са високи. По данни на НСИ средната брутна месечна заплата в София през второто тримесечие на 2026 г. е 1943 евро, докато стартовото основно възнаграждение на съдебен служител в СРП е 718 евро нето.

"Разбираме, че за много хора тези пари (за дрехите, б.а.) изглеждат като привилегия. Истината е, че много от нас не използват парите за дрехи, а за да бъдат покрити вноски по кредити, да бъдат платени наеми, сметки, лекарства и разходи свързани с децата ни. Разпределяме тези средства за месеци напред, защото месечните ни заплати не са достатъчни за всички разходи", обясняват съдебните служители.

И заявяват, че реформа не се прави, като се взема от най-уязвимите, а бюджет не се спасява с доходите на най-ниско платените.

Подписката им е отворена за съдебните служители от всички съдилища, прокуратури и следствени органи в страната. Тя ще бъде изпратена до Висшия съдебен съвет, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерството на финансите, професионалните сдружения и синдикалните организации в съдебната система.