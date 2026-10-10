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Съдебни служители се разбунтуваха за по-високи заплати

Петиция, събрала над 1500 подписа, настоява и за по-ранно пенсиониране

Днес, 08:25
Съдебните служители казват, че са сред най-натоварените и най-слабо защитените работещи в публичния сектор.
Булфото
Съдебните служители казват, че са сред най-натоварените и най-слабо защитените работещи в публичния сектор.

Съдебни служители от страната започнаха петиция с настояване за незабавни действия за осигуряване на нормални условия на труд, справедливо заплащане, социална и здравна грижа и за достоен живот, пише "Лекс". Петицията вече е подписана от над 1500 души.

Те призовават Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и останалите компетентни институции да се задействат в тяхна защита. 

В петицията се посочва, че нарастващото текучество на кадри, незаетият щат и затрудненията при привличането на квалифицирани специалисти са ясен сигнал, че проблемите в съдебната администрация са достигнали критичната точка.

Съдебните служители настояват за повишаване на заплатите, което да взема предвид заеманата длъжност, степента на професионална отговорност, всекидневната натовареност, сложността на изпълняваните функции, образователната степен, професионалния опит и растящото поскъпване на цените на всички стоки на пазара и икономическите условия в страната.

Служителите искат и да се направи реформа на системата на ранговете и финансово признаване на професионалния опит.

Друго настояване е да бъде намалена възрастта за пенсиониране и да се направи нова категоризация на труда им. "Всекидневно се работи под огромно психическо напрежение, стрес, пресиране и емоционален и физически натиск и отговорност, както от гражданите като страни по дела, така и от магистратите, възлагащи изпълнение на различни дейности в невъзможно кратки срокове. Всяка допусната грешка може да доведе до сериозни последици за всяка страна, участваща в съдебния процес. Продължителното натоварване води до професионално прегаряне, повишена заболеваемост, хроничен стрес, сърдечно-съдови, неврологични и психосоматични заболявания. Въпреки това трудът на съдебните служители не получава адекватно признание и социална защита", казват те.

И искат трудът им да бъде признат за такъв от втора категория. Да бъде намалена възрастта за пенсиониране, да се даде възможност за по-ранно пенсиониране при дългогодишен стаж, да се увеличи размерът на платения годишен отпуск с поне 10 дни и да се извърши национална оценка на условията на труд и отражението им върху здравето им.

"Съдебните служители са сред най-натоварените и най-слабо защитените работещи в публичния сектор. В продължение на години от нас се очаква да поемаме все повече задължения, да работим при непрекъснат кадрови недостиг и да компенсираме липсата на достатъчно човешки ресурс, без това да получава справедливо отражение във възнагражденията и социалните ни права. На практика съдебните служители често се оказват в положение на професионална експлоатация чрез постоянно увеличаване на обема и интензитета на труда при липса на адекватна компенсация и защита", се казва още в петицията.

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