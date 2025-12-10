Медия без
Сарафов иска да присъства на избора на прокурора, който ще го разследва

Даниела Талева е "завещала" една нерешена преписка срещу и.ф. началника на държавното обвинение

Днес, 06:35
Борислав Сарафов
Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, е поискал да присъства на избора на следващия специален прокурор за разследване на главния прокурор. Това съобщиха от Върховния касационен съд, който поддържа списъка на съдиите, дали съгласие да бъдат избрани за ад хок прокурор, и през който минават сигналите срещу главния прокурор и неговите заместници.

Сарафов е уведомен кога ще бъде изборът, който се прави през системата за случайно разпределение на делата. Така или иначе ВКС насрочи "джуркането" публично за петък. Ако Сарафов или негов представител се явят, то те ще бъдат в публиката, където ще са и журналистите.

Разпореждането на да бъде определен нов ад хок прокурор е от вчера. В него заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната му колегия Лада Паунова посочва, че срокът на изпълнение на функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, не може да бъде повече от 2 години и след този срок той се възстановява на заеманата преди това длъжност. Затова и Даниела Талева се връща в Софийския градски съд.

Талева е информирала Паунова, че към 7 декември, когато изтече мандатът ѝ, има останала една неприключила преписка - № 8/2025 г., по която е възложена допълнителна проверка. Това е основание и за назначаване на следващ ад хок прокурор. 

Интересна подробност е, че на датата, на която Сарафов е поискал да присъства на определянето на следващия специален прокурор, той прати писмо до ВКС, настоявайки за отвода от списъка на всеки съдия, който е член на Съюза на съдиите в България. При това искането му е придружено с пълен списък на членовете на съюза.

В момента едва 11 съдии, които отговарят на условията, са дали съгласие да бъдат определени за ад хок прокурор.

След като бъде изтеглен съдията, който ще е следващият специален обвинител, той трябва да бъде назначен за прокурор от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. По принцип законът не оставя поле на колегията да преценява дали да назначи избраният съдия. Предстои обаче да видим как ще се развият събитията. В крайна сметка същите хора изтълкуваха, че Сарафов може да остане изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли, макар и законът да не позволява това.

Съюзът на съдиите: Сарафов, подай оставка!
Единствената възможност пред Борислав Сарафов е подаване на незабавна оставка. В противен случай компетентните държавни органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на и. ф.
05 Окт. 2025

 

