Ryanair не пое отговорност за скандала с инвалидната количка

В официална позиция, Ryanair заяви, че наземният екип на летище София не е могъл да потвърди, че е безопасно изключена батерията на инвалидната количка, която пилот на компанията отказа да качи на борда. Часове по-рано транспортният министър Гроздан Караджов заяви, че е разпоредил спешна проверка след като пътници, пътуващи от София до Милано–Бергамо с Ryanair, бяха свалени от самолета заради спор около транспортирането на инвалидна количка.

"Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана с гелов акумулатор. По съображения за безопасност геловите акумулатори на инвалидни колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде приета количката за въздушен превоз. Тъй като служителите по наземно обслужване на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не можаха да установят дали акумулаторът е бил изолиран, те не успяха да натоварят количката на самолета.

Когато бяха уведомени, че служителите по наземно обслужване на летище София не могат да натоварят количката, тези пътници станаха конфликтни на борда на самолета и бяха свалени от местната полиция“, написаха от Ryanair.

Министър Караджов определи ситуацията като "пореден скандален случай на летище ‘Васил Левски’“ и настоя за изясняване на всички обстоятелства.