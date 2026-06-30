Руснаци в България даряват 17 джипа на украинската армия

Руснаци, които живеят в България, ще дарят утре 17 високопроходими автомобила в подкрепа на Въоръжените сили на Украйна и Легион "Свобода на Русия", който е в състава на ВСУ.

Официалното предаване е насрочено за утре от 11:00 ч. на площада пред храм-паметник "Св. Александър Невски" в София.

"Събитието има мирен и обществен характер. Поканени са представители на български и международни медии. Целта е да бъде публично отразена доброволческата помощ за Украйна и подкрепата за нейната отбрана срещу руската агресия", съобщават организаторите.

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Съдът във Варна отказа да предаде руснак, издирван от Москва Варненският апелативен съд отказа екстрадицията на руски гражданин в Русия, който е със статут на постоянно пребиваващ в България, съобщиха от съда.