Разследването срещу варненския кмет официално приключи

Днес, 07:24
Благомир Коцев
БГНЕС
Прокуратурата приема, че разследването срещу варненския кмет Благомир Коцев, е проведено "законосъобразно, обективно, всестранно и пълно", както изисква законът, и го приключва. Днес Коцев и защитата му са призовани за предявяване на разследването.

След като проучат материалите, Коцев и защитата му могат да правят искания, бележки и възражения, по които прокурорите ще имат 7 дни да се произнесат. Тяхното постановление не подлежи на обжалване. Тримата наблюдаващи прокурори по този знаков казус са Георги Иванов, Ахмед Кокоев и Първолета Станчева.

В определението, с които Софийският апелативен съд на 16 октомври с 2 на 1 гласа отказа да пусне Коцев от ареста, магистратите отбелязаха, че прокуратурата недостатъчно изпълнява задължението си, да събира доказателства както в подкрепа на обвинението, така и в интерес на защитната стратегия. Така например е отказан разпитът на председателя на ПП Асен Василев. 

Съдът отбеляза също, че прокуратурата не е поискала отстраняване от длъжност на кмета, а твърди, че ако е на поста си, той ще пречи на разследването. Ако тези недостатъци не бъдат отстранени, тя ще се третират като основание за пускането на Коцев от ареста, мотивираха се още съдиите.

Кметът на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от началото на юли, тази седмица получи 2 нови обвинения и така се оказва с общо 4 обвинения. По делото обвиняема вече и пиарката Антоанета Петрова.

Първото обвинение на кмета е, че от юли 2024 г. до края на май 2025 г. като кмет, се сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев, Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, както и с неизвестен депутат да вършат корупционни престъпления. В новото постановление за привличане на обвиняем депутатът все така стои неизвестен, но прокурорите са добавили, че е от 51-вото Народно събрание. 

Като няма конкретика кой е този "неизвестен" депутат, това затруднява правото на защита на обвиняеми, посочи в особеното си мнение съдия Андрей Ангелов, който на 16 октомври остана малцинство в съдебния състав с мнението си, че варненският кмет трябва да бъде пуснат срещу най-леката мярка - подписка.

Второто обвинение е, че на неизвестна дата от края на ноември 2023 г. до края на март 2024 г. Коцев направил опит да принуди Биляна Якова-Атанасова да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства в размер на 3,02 млн. лв. от сметка на Община Варна към "Градски транспорт" ЕАД - Варна, като я предупредил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място.

Третото е, че от неустановена дата в началото на август 2024 г. до неустановена дата в края на май 2025 г. във Варна с три деяния в съучастие с Кателиев, Стефанов и Антоанета Петрова поискал 366 866 лв., за да за да упражни влияние: от Пламенка Димитрова, за да повлияе на зам.-кмета Диан Иванов; от Траян Георгиев (тук се появява Антоанета Петрова като съизвършител), за да упражни влияние върху зам.-кмета Пламен Китипов за издаване на заповед за одобрение на ПУП на бул. "Приморски"; от Ивелин Иванов - за да повлияе на Китипов за издаване на заповеди за обединение на имоти.

Съдия Ангелов отбеляза в особеното си мнение, че Димитрова е икономически засегната от дейността на община Варна и то при упрявлението на Коцев и затова данните, които се съдържат в показанията ѝ, трябва да бъдат внимателно проверени. Нещо, които разследващите не са сторили.

Четвъртото обвинение е, че заедно с Николай Стефанов направил опит да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество "Залива 47 - СП" е изпълнител, на "Корект груп кетъринг" ООД със собственик Ивайло Маринов, като я заплашил, че в противен случай "ще занулят и отнемат бизнеса ѝ". Това престъпление останало незавършено, защото Димитрова подала сигнал в Комисията за противодействие на корупцията.

