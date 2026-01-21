Медия без
Протестът пред Съдебната палата: СарафOFF, вън!

Шествието стигна и до Висшия съдебен съвет, където ще се върне утре с лозунга "Не искам ВСС да служи на прасе"

21 Яну. 2026Обновена
Поредният протест срещу Сарафов, организиран от Инициатива правосъдие за всеки, организацията "Активни политики" и "Студенти против мафията" включва митинг пред Съдебната палата и шествие до Висшия съдебен съвет.
Булфото
Стотици граждани се събраха пред Съдебната палата в сряда вечерта на протест, настоявайки за оттеглянето на Борислав Сарафов от поста главен прокурор.

Законът за съдебната власт регламентира, че никой не може да е изпълняващ функциите главен прокурор или председател на върховен съд за по-дълго от 6 месеца. Сарафов е и.ф. от юни 2023 г. Но тъй като законът влезе в сила на 21 януари 2025 г., се приема, че неговите 6 месеца изтекоха на 21 юли и след тази дата Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. Това обаче не се случи.

Затова сега Сарафов се поставя от протестиращите наред с Делян Пеевски и Бойко Борисов, обвиняват го в зависимост от последните двама, и настояват за оставката му.

"Трябва ни кардинална и радикална промяна", обяви адвокат Емил Георгиев от Инициатива "Правосъдие за всеки", която е един от организаторите на протеста. Друг оратор - адвокат Ина Лулчева, припомни как Сарафов стана и.ф. главен прокурор със заявката да разчисти прокуратурата от политическо влияние, което така и не направи. Тя припомни и как лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна в тв интервю, че той и неговите хора във Висшия съдебен съвет са сложили Иван Гешев на поста главен прокурор, защото нямало кого друг. "И сега сложиха Сарафов, защото очевидно е обещал да изпълни политическа поръчка. Иначе няма смисъл в това упорство (да стои на поста)", продължи Лулчева. След като беше сложен, той обеща, че ще разчисти "Осемте джуджета", но не го направи. Но пък се случи задържането на народния представител Джейхан Ибрямов без разрешението на парламента, поиска имунитети на опозиционни депутати, бяха проведени и наказателни акции срещу зам.-кмета на София и кмета на Варна, предприе невиждана атака срещу Върховния касационен съд и председателя му и ги обвини в политически действия, изреди Лулчева.

После зададе и въпросите, на които Сарафов дължи отговори: обяснение на снимката му с Петьо Петров - Еврото пред "Осемте джуджета"; дали е проверена дейността на брата на Еврото, който дълго време беше зам.-апелативен прокурор на София; за това защо бившата му съпруга и синът му са получавали огромни заплати от "Юнион ивкони". "Не каза къде са разследванията на порочните практики на Гешев, които обещаваше, не даде отговор какво значи репликата "прегрупираме се", с която обърна към Гешев при уволнението му", каза още Лулчева.

Тя подчерта, че не може да има юристи, особено на високи постове, които да нямат чест и морал. "Ако това е човек с чест и достойнство, а не зависим, би било достойно да си отиде", каза тя и заключи, че Сарафов нито по закон, нито по качества има място на този пост. След това множеството скандира "Оставка", докато лазери прожектираха върху фасадата на Съдебната палата "СарафOFF".

Оперната прима Александрина Пендачанска също беше сред ораторите. Тя обяви, че несправедливата държава никога не може да живее щастливо, защото е разядена от зло и несправедливост.

"Трябва да изхвърлим злото и да възстановим справедливостта в родината", каза тя и изреди Борисов, Пеевски, Сарафов. "Вън мафията от властта", обяви Пендачанска. 

След това Петромир Кирчев от "Правосъдие за всеки" призова хората да си пуснат "Дълбоката съдебна власт - Филм за задкулисието в българското правосъдие". И обясни, че протестът ще продължи пред сградата на Висшия съдебен съвет, защото "няма как да си говорят тинтири-минтири, а слонът да е в стаята".

Думата взеха и редица студенти, след което в 20 ч. шествието се насочи към сградата на съвета. Там хората скандираха: "Не искам ВСС да служи на прасе", "Всеки ден ще е така до оставката", "Сарафов, вън!".

Адвокат Велислав Величков от ИПВ обяви, че утре сутринта протестът отново ще се събере пред съвета, за да поискаме категорично смяната на незаконния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Боби Сарафов. Ако Пленумът на ВСС откаже да ни изслуша, ще проведем открито заседание пред сградата на ВСС и ще приемем "гражданско решение" в съответствие с Конституцията и Закона за Съдебната власт. После протестът излъчи своите представители, които да заседават утре вместо ВСС. Като беше припомнено, че от ковид пандемията насам членовете на съвета продължават масово да заседават онлайн от домовете си, макар и да получават по 20 000 лв. заплата.

 

Протест имаше и във Варна.
Булфото Протест имаше и във Варна.
В Пловдив се събраха стотина души, предаде "Под тепето"
Под тепето В Пловдив се събраха стотина души, предаде "Под тепето"
