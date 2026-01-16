Отказите на САЩ за визи за българи паднаха до рекордните 5 на сто

България отбеляза ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 г. Това показват публикуваните днес официални данни на Държавния департамент, съобщава Министерство на външните работи.

Постигнатият процент от 5,11, най-ниският за страната ни от почти две десетилетия, непосредствено след отчитането на рекорден спад за предходната финансова година, ясно показва, че България бележи стабилен и видим напредък по изпълнението на този основен критерий за включване на страната ни в Програмата на САЩ за безвизово пътуване.

„Постигането на още по-нисък процент откази е уверена стъпка по пътя към реализирането на тази стратегическа цел за страната ни“, коментира министърът на външните работи Георг Георгиев, цитиран от пресцентъра си. „Изразявам благодарност към българските граждани за отговорното, честно и открито отношение към процеса по кандидатстване през изминалата година. Само с общите усилия на държавата по изпълнението на техническите критерии и на кандидатите за визи, които подхождат подготвени към този процес, можем да постигнем успех“, допълнил още той. Първият ни дипломат отдава основно значение за този напредък и на ефективната координация и съвместна работа с американските ни партньори, както и засиленото междуинституционално сътрудничество в областта на сигурността.

С навлизането в новата финансова година за Щатите, Министерството на външните работи обръща внимание, че при толкова ниски стойности всеки отделен отказ оказва влияние върху общия национален резултат, който не трябва да надвишава изискуемия праг от 3%. Затова е важно всяко заявление за виза да бъде внимателно подготвено, коректно подадено и честно представено пред консулските служби на САЩ, добавят от Външно министерство.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

След всяко посещение на българска делегация във Вашингтон и на американска делегация в София се обяснява, че има напредък и визите всеки момет ще паднат. Но това не се случва. Само България, Румъния и Кипър от страните от ЕС останаха с визов режим. Румъния почти успя да договори безвизови пътувания, но в последния момент това се провали.

Обясненията постоянно са, че трябва да се изпълнят критериите за присъединяване към Програмата за безвизово пътуване на САЩ. Едно от най-важните условия е процентът на отхвърлени молби за американски визи да е под 3 на сто. Смяташе се, че процентът на България се движи между 6 и 9 на сто. Трябва да се отбележи, че тези откази много рязко намаляха през последните две години - преди това бяха 12-13 на сто. В крайна сметка покрай Румъния стана ясно, че критериите очевидно не са чак толкова железни, при положение че при нея отказите са под 3 на сто, а визите останаха.