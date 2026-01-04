Медия без
Кабинетът даде на САЩ достъп до данни за съдимост на българите

Това е едно от изискванията на Вашингтон към всяка страна, която иска да й бъде предоставен безвизов режим

Днес, 14:50

България ще предостави достъп на САЩ до данни за съдимост на българите. Това се подразбира от решение и съобщение на Министерски съвет.От него става ясно, че правителството е взело "решение за обмен на данни за съдимост със САЩ, като част от мерките за безвизово пътуване на българските граждани". Въпросните данни се съхраняват в Централно бюро „Съдимост“ към Министерството на правосъдието, което на базата на съответната информация издава така известните свидетелства за съдимост.

Сега Министерски съвет ще изпрати "дипломатическа нота до Посолството на САЩ в София във връзка със засилване на партньорството в областта на достъпа до данните за съдимост, като част от мерките за покриване на критериите за присъединяване на Република България към Програмата за безвизово пътуване на САЩ".

Партньорството, чиято цел е защита на националната сигурност на двете страни, е свързано с осъществяването на обмен на информация между компетентните институции, твърди българското правителството.

Обменът на информация за съдимост на гражданите е изискване към държавите, които желаят да се присъединят към Програмата на Съединените американски щати за безвизово пътуване, създаденапрез 1986 г. Тя позволява на гражданите на държавите, включените в нея да пътуват до САЩ без виза за период до 90 дни с цел туризъм или бизнес, добавят от МС.

