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Прокурорите не избраха членове на ВСС на първи тур

Вторият тур на изборите ще бъде днес

Днес, 00:12
Днес прокурорите ще повторят гласуването.
Булфото
Днес прокурорите ще повторят гласуването.

Нито един от 25-имата кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите не успя да събере достатъчен брой гласове, за да бъде избран още на първия тур на изборите.

Изборът протече при много голяма избирателна активност - 87%. Гласуваха 1363 магистрати от 1567 имащи право на глас. Условието кандидат да бъде избран още на първи тур е за него да са повече от половината действителни бюлетини. В случая прагът беше 676.

Четиримата, събрали най-много гласове, са: Пламен Петков от Софийската районна прокуратура (479), Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил (400), бившата заместничка на Иван Гешев Красимира Филипова (365) и Ивайло Ангелов от Апелативната прокуратура в София (327). Днес изборът продължава между всички кандидати. За втория тур обаче падат прагът за нужния брой гласове - 33% от действителните. А избрани ще бъдат тези, които получат най-много гласове.

Пламен Петков беше зам.-шеф на Софийската районна прокуратура. Завършил е право в ЮЗУ в Благоевград. През 2021 г. беше кандидат за делегиран европрокурор, но не беше избран. През 2022 г. беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Преди малко повече от година Петков беше изслушан от Прокурорската колегия на ВСС във връзка с проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов - Нотариуса. Тогава той потвърди, че Божанов и адвокат Велимир Атанасов са присъствали на коледно парти на СРП през 2021 г. Петков беше един от тримата селектирани за кандидати за европейски прокурор от България в процедурата, която беше отменена.

Ивайло Илиев е част от новото прокурорско сдружение, което събра бунтарите срещу статуквото в системата. 

Ивайло Ангелов е бивш следовател от националното следствие и също така бивш шеф на апелативната спецпрокуратура. Той беше избран да оглави това звено през ноември 2021 г., когато вече беше ясно, че се отива към закриването му. Ангелов беше избран от петия опит.

 

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