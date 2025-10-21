Прокуратурата ще е принудена да провери за натиск по делото "Коцев"

ПП-ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха от коалицията.

Сигналът за неправомерен натиск върху свидетели по политически мотивирани дела, водени срещу кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, е внесен от съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов и Лена Бориславова от ПП, гласи още съобщението.

В сигнала се припомнят твърденията на ключови свидетели - Соня Клисурска (по делото на Барбутов) и Диан Иванов (по делото "Коцев"), че служители на КПК са ги притискали да лъжесвидетелстват. Тези твърдения са налични по делата срещу представителите на ПП-ДБ, но разследващите институции отказват да ги забележат, отбелязват от коалицията.

Те припомнят жалба на Клисурска до съда по мярката ѝ за неотклонение, в която тя казва, че е била притискана да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов, а след отказа ѝ е била привлечена като обвиняема. "От беседите с разследващите стана ясно, че им трябва "свидетел". Когато категорично отказах, ме използваха като трето лице - ей така, за пълнеж, за да формулират обвинението за престъпна група, въпреки че участниците дори не се познават", заявява тя.

Соня Клисурска: Не свидетелствах срещу Барбутов и получих обвинение Една от обвинените в корупционната схема с бившия столичен зам. кмет Никола Барбутов - Соня Клисурска, пише в жалба до съда, че върху нея е оказван натиск от разследващите да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов. След като отказала, ѝ било повдигнато обвинение.

Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, който оттегли публично показанията си по делото срещу Благомир Коцев, пък разказва, че е бил заплашен лично от Антон Славчев, който му е казал: "Слушам те и те следя, знам и майчиното ти мляко. Ще те затворя за девет месеца, а като излезеш, децата ти няма да те познаят, ако не говориш и не пишеш каквото ти се казва".

След отказа му да подпише лъжливи показания, му било казано, че от това какво ще подпише, зависи дали ще остане свидетел, или ще бъде привлечен като обвиняем.

Лично Антон Славчев е посочен като упражнил натиск по делото "Коцев" Бившият зам. кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу кмета Благомир Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие.

"КПК действа като инструмент за политически натиск върху опонентите на Борисов и Пеевски, вместо като независим орган за борба с корупцията", коментира Божанов. Бориславова допълни, че ако по тези дела има данни за безспорно извършено престъпление, "то това е престъплението, извършено от служителите на Комисията за противодействие на корупцията и от Антон Славчев - които карат свидетели да лъжесвидетелстват, за да обслужат политическите интереси на своите господари".

След като регистрира официално сигнала на двамата депутати, прокуратурата няма друг избор освен да извърши проверка. Досега държавното обвинение на практика си затваряше очите за твърденията за натиск по въпросните 2 дела. Въпросите на "Сега" по темата също потънаха без отговор в Софийската градска прокуратура. Антон Славчев също не е коментирал обвиненията.