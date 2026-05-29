Полицията арестува трима души за "незаконния град" край Варна

Задържаните са помощник на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят

29 Май 2026Обновена
Иззетите документи по време на полицейските претърсвания
Трима души са задържани за 24 часа по време на акция на варненската полиция, свързана с дейността на "Корпорацията КУБ".  След образуваното досъдебно производство за незаконното строителство в местността Баба Алино през нощта служители на МВР - Варна извършваха претърсване и изземване на адреси, които имат отношение към работата на "Корпорация КУБ". Иззети са множество документи, засягащи дейността на свързани дружества, компютри и телефони, съобщават от полицията

За срок до 24 часа са задържани помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят.

Претърсването е приключило в 4.00 ч. тази сутрин.

В същото време стана ясно, че прокуратурата се е сетила да разследва длъжностни лица заради скандала около т.нар. "незаконен град", издигнал се край Варна в местността Баба Алино. 

Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение, с което заради "високия обществен интерес" Апелативна прокуратура-Варна прави опит да даде някаква обобщена информация "относно водените разследвания, свързани с установеното незаконно строителство в местността Баба Алино".

От справката става ясно, че чак сега Окръжна прокуратура-Варна е образувала "досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за другиго имотна облага". Разследването било образувано във връзка с материали, изпратени от Районна прокуратура-Варна по компетентност.

Всичко тръгнало след като едва на 11.03.2026 г. на органите на ОД на МВР-Варна е възложено извършването на проверка по повод постъпил сигнал от Регионалната дирекция по горите-Варна. Във въпросният сигнал се съдържат "доклади и констативни протоколи относно изградени сгради в поземлени имоти, част от които не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри, а за друга част липсват строителни книжа".  

Материалите от извършената проверка са постъпили в Районна прокуратура-Варна на 27.05.2026 г. След анализ на събраните данни и с оглед установяване на евентуални престъпления по служба, извършени от длъжностни лица, преписката е изпратена по компетентност на Окръжна прокуратура-Варна. Очевидно това ще е основното разследване по случая.

Наред с това Районна прокуратура-Варна наблюдавала и  други три досъдебни производства, които имат връзка. 

Първото е разследване, образувано на 13.05.2026 г. и за това, че в периода от 26.01.2026 г. до 04.02.2026 г. в гр. Варна, пред служба „Геодезия, картография и кадастър“ (СКГГ) и пред община Варна, дирекция "Местни данъци и такси", съзнателно са ползвани неистински официални документи – удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски“ при община Варна.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД МВР-Варна.

Според прокуратурата, незабавно след образуването на делото са уведомени Регионалната нотариална камара, всички нотариуси в съдебния район, СГКК, Агенцията по вписванията, Община Варна - дирекция МДТ, както и ТД на НАП-Варна, при осъществяване на функциите си да имат предвид, че документите са неистински с оглед предотвратяване настъпването на щети за гражданите.

 На 24.01.2025 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано друго досъдебно производство, което е за това, че през 2023 г. в гр. Варна, са потвърждавани неистини в писмени декларации относно обстоятелството, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31.03.2001 г., като тези декларации са подавани пред орган на властта по силата на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали по компетентност от Окръжна прокуратура-Варна след извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД МВР-Варна и към настоящия момент не е приключило.

Още от 04.12.2024 г. датира дело, образувано с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна. То пък е за това, че в периода от 22.07.2024 г. до 25.07.2024 г. в землището на гр. Варна, местност Баба Алино, на територията на ТП ДГС-Варна, без редовно писмено позволително са отсечени от горския фонд 41 дървета - 5 броя от дървесен вид „Ясен“, 4 броя „Топола“, 4 броя „Габър“, 17 броя „Келяв габър“, 9 броя „Клен“ и 2 броя „Цер“.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването продължава.

Апелативна прокуратура-Варна натъртва, че образуваните във връзка със случая на установено строителство в местност Баба Алино досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание от НПК.

Резултати от проверката за строежа на комплекса край Варна трябва да са готови днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев в ефира на bTV.Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство, обеща кметът. Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции.

