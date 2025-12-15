Медия без
Президентът стартира консултации за нов кабинет

От 10 ч. са разговорите с ГЕРБ-СДС, а от 11:30 ч. - с ПП-ДБ

Днес, 07:57
Президентът Румен Радев
Илияна Димитрова
Президентът Румен Радев

Президентът Румен Радев започва днес консултации за нов кабинет с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, съобщиха от пресслужбата на държавния глава.

От 10:00 ч. ще са разговорите с ГЕРБ-СДС, а от 11:30 ч. - с "Продължаваме промяната-Демократична България". Все още няма яснота кога на консултации ще се явят останалите формации от парламента. След като проведе разговор с всички 9 парламентарни сили, ще се премине към връчване мандати за съставяне на правителство.

Консултациите са в отговор на оставката на правителството на Росен Желязков, подадена миналата седмица след безпрецедентни за последните години масови протести в София и непосредствено преди парламентът да гласува шестия вот на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика.

По Конституция след оставка на правителството, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на кабинет. След консултации той възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави кабинет. Когато в 7-дневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в 7-дневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. В списъка с възможности за служебни премиери влизат 10 фигури - председателят на парламента, управителят на БНБ и неговите заместници, омбудсманът и неговия заместник, както и председателят на сметната палата и заместниците му.

