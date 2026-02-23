Правителството взима курс за махането и на и.ф.шефа на ДАНС

Правителството очевидно взима курс за махането и на и.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев. Това става при много сложна юридическа игра. В момента секцията за ръководство на Агенцията има абсурден изглед. Там е посочено, че Деньо Денев е и.ф. председател и пак Деньо Денев е зам.председател на ДАНС.

В понеделник стана ясно, че служебният Министерски съвет оттегля предложението до парламента за избор на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). На първото си заседание правителството е приело решение, с което отменя Решение № 750 от 2025г. за предложение до Народното събрание за избор на председател на ДАНС. Въпросното решение за предложение до Народното събрание е за избор на Деньо Денев за председател на ДАНС. То беше прието от Министерския съвет с премиер Росен Желязков през ноември 2025 г.

Очевидно целта е да не би Народното събрание, в което е ясно кой има мнозинство, да вземе, че да направи Денев титуляр.

Денев е определен за зам.председател на ДАНС през 2023 г. Той е определян за човека на Пеевски в Агенцията от Кирил Петков. "В поредния опит за овладяване на институциите, двуглавата диктатура иска да инсталира за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г.", написа в прав текст бившият премиер и доскорошен шеф на ПП.

Правителството на Росен Желязков пробва да направи Денев титуляр през миналата година, но тогавашният президент Румен Радев отказа да издаде указ. Затова мнозинството в НС в лицето на ГЕРБ, ДПС, ИТН, БСП, промени закона и направи така, че шефът на ДАНС не да назначава с президентски указ, а да се избира от парламента. За да стане това обаче не стигна времето при редовния кабинет на Желязков, който предложи именно Денев за постоянен шеф. Сега се изтегля именно това предложение.

Следващата стъпка би могла да бъде отмяната на решенията на МС за определяне на Денев за и.ф. председател и преди това и за зам.председател.