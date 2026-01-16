Правителството няма бюджет за скенери за изборите

Засега няма заделени средства за закупуване на нови машини за изборите, чрез които да се отчитат хартиените бюлетини – т.нар. скенери. Това се разбра от коментар по темата на вицепремиера Томислав Дончев на парламентарния контрол тази сутрин.

Депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова го попита за готовността на кабинета да осигури материално идеята на управляващото мнозинство да се въведат въпросните скенери във всички избирателни секции, при това за предстоящите предсрочни избори, очаквани в края на март.

"Държавата няма бюджет", отговори Дончев (в момента действа закон, който удължава действието на стария бюджет, със съответните ограничения – бел.ред.). Той заяви, че "преди 3 или 4 години логиката на изборния процес е сменяна в последния възможен момент – в петък следобед". Вицепремиерът има предвид въвеждането на машините като основен метод на гласуване през 2021 г.

Йорданова възрази, че тогава само са били приложени в по-голям мащаб използваните преди това от правителството на ГЕРБ устройства. Тя посочи, че ако няма пари за скенери, тогава всички заявки на управляващите са "прах в очите", и предупреди, че се готви "саботаж" на изборите.

"Считам за деградация на политическите нрави, когато партиите се делят на такива, които искат гласуване на партия, с машина. Когато няма бюджет, има и няма се събират в точката на сингулярността", коментира философски Дончев.

А днес управляващите спешно свикаха правната комисия след края на парламентарния контрол, за да продължат с приемането на законовите промени, с които се въвеждат скенерите. Те искаха заседанието й да започне още от 11 часа, но не събраха достатъчно гласове, за да го направят. Опозиционни депутати твърдят, че такива извънредни заседания са предвидени също за следващия понеделник и вторник.