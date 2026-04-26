ПП обсъжда дали да подпише коалиционно споразумение с ДаБГ

Днес, 10:15
Председателят на ПП Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Председателят на ПП Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

 

"Продължаваме промяната" свиква Националния си съвет, за да направи оценка на представянето на партията и на коалицията с "Демократична България" на парламентарните избори миналата неделя.

Очаква се ръководният орган да излезе със становище за приоритетите си в новия парламент.

Ще бъде обсъдено и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика. Преди няколко дни от ДаБГ поискаха от партньорите си от обединението ПП и ДСБ да се ориентират към "съставяне на единен демократичен политически субект". Причината е, че изборният резултат е "неудовлетворителен", предизборната кампания е имала "разнопосочни послания, дефицити при подредбата на листите, липса на достатъчна координация и ясна обща стратегия", като последното е следствие от липсата на коалиционно споразумение, което води до недостатъчна координация между отделните партии в обединението и затруднява следването на единна политическа стратегия.

От предложението на ДаБГ не става ясно дали партията иска само подписване на коалиционно споразумение или окончателно сливане на ПП и ДБ. За обединение заговори още през 2022 г. бившият "Да, България" Христо Иванов. Трябва да се отбележи, че ДаБГ искат в състава на т.нар. "политически субект" да бъдат поканени и участници извън коалицията.

Ключови думи:

ПП-ДБ, парламентарни избори 2026

