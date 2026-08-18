Пожари в Албания и Сърбия предизвикаха силно задимяване в София

Часове наред над София имаше изключително силно задимяване. Първоначално от българската пожарна обявиха, че причината е пожар в Сърбия. По-късно директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов разказа, че причината са множество пожари в Албания и Сърбия. Първо облак от дим от тези пожари се събрал в Сърбия, а после въздушните маси го пренесли в България. Оплаквания от задимяване имаше от Видин до Кюстендил.

В момента на силното задимяване над София показателите на въздуха бяха много лоши, а Витоша буквално бе потънала в мъгла.

В социалните мрежи ситуацията беше определяна от хората като мараня, мътен въздух, силна, задушлива миризма, задимяване , миризма като от запалени кошчета или кофи за боклук. Тревожните сигнали идваха основно от Западна България - най-вече София, Перник и Костинброд, Северозападна и Централна Северна България.

Първоначално бе обявено, че Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) проверява пунктовете за качеството на атмосферния въздух във връзка със силното задимяване над София вследствие на пожара в Сърбия. В съобщение на екоминистерството се казваше, че инспекцията следяла ситуацията и ще предостави информация от измервателните станции в рамките на деня.

После и Столична община изпрати официално съобщение, в което информира гражданите, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината. Заради силния вятър обаче задимяване у нас идва от голям горски пожар в Сърбия.

"Постъпили са само за час над 40 сигнала за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части. По информация на СДПБЗН, задимяването е предизвикано от голям горски пожар на територията на Република Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра", се посочва в съобщението.

Предприети били мерки за състоянието на въздуха: "Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части". Отправяха се и препоръки към гражданите на засегнатите райони като превантивна мярка: "Да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима. Уязвимите групи – бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания – да ограничат максимално престоя и физическата активност на открито".

За голям пожар в Сърбия, в близост до българската граница, предизвикал силно задимяване в части от Софийско и Пернишко, съобщават местните власти. В района се усещаше и мирис на горяла растителност. Зам.-областният управител на Перник Людмил Веселинов уточни за NOVA, че става дума за пожар близо до Белград. Силният вятър е причината димът да стигне толкова далеч.

От Община Костинброд предупредиха жителите да бъдат особено внимателни и публикуваха препоръки за безопасност, съобщава NOVA.

Препоръчва се хората да затворят прозорците и вратите на домовете си и да избягват престой на открито. Съветва се също да не се извършват физически натоварвания навън.

Особено внимание трябва да обърнат родителите на малки деца, възрастните хора и хората с дихателни проблеми. При затруднено дишане или неразположение трябва да бъде потърсена медицинска помощ.

От общината призовават гражданите да следят официалните съобщения на компетентните институции и да запазят спокойствие.

Областният управител на Кюстендил и кметът на Костинброд задействаха системата за известяване BG-ALERT.

От община Трън пък заявиха, че са извършили обходи на цялата общинска територия. Към настоящия момент не са установени огнища на пожар. На терен са разположени дежурни екипи, които следят обстановката и са в готовност за реакция.

От община Драгоман потвърдиха, че няма непосредствена опасност за населението на общините Костинброд, Драгоман, Сливница, Божурище и Годеч.

В Сърбия в момента бушуват три пожара - едни на север от Белград, един в централната част на страната и един в близост до границата с Косово. Най-големият огън към момента е този в резерват "Банатски пясъци".

Прогнозата за времето е, че във вторник и сряда ще духа северозападен вятър, което е предпоставка за пренос на задимен въздух от Сърбия. Едва към четвъртък се очаква промяна в посоката на ветровете.

Според специализирания сайт Meteo Balkans източниците не са в една държава: "Ако сте жители на Северозападна и Северна Централна България, вероятно ще забележите, че въздухът е леко мътен и може да се усеща слаб мирис на дим. Този дим идва от пожарите в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Северна Македония и Албания, написаха оттам".

По същото време пожар избухна в южния престижен кв. Драгалевци. Хора от фейсбук групата на столичния квартал обявиха, че огънят е пламнал на ул. "Отец Генадий" в близост до ул. "Наум".

По първоначална информация първо се е запалила строителна техника, след което пламъците са обхванали и къща.

На място са били изпратени три пожарни екипа и полиция.

Към момента няма данни за пострадали.