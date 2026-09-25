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Поддръжката на машинния вот набъбна до внушителните 15 млн. евро

Това е с близо 4.7 милиона повече от прогнозната стойност на обществената поръчка, обявена от ЦИК

Днес, 18:11
Разходите по машинното гласуване ще се добавят към общата сметка за изборите, която е почти 117 милиона.
БГНЕС
Разходите по машинното гласуване ще се добавят към общата сметка за изборите, която е почти 117 милиона.

Сметката за президентските избори на 25 октомври, която и без това е огромна, продължава да нараства. С близо 5 млн. евро повече от планираното ще излезе обществената поръчка за поддръжката на машинното гласуване, показва справка на "Сега".

През август т.г. Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви поръчката, както винаги прави преди избори, за разнообразните дейности по осигуряването на машинния вот, който с последните промени в Изборния кодекс беше възстановен като основен метод на гласуване. Комисарите трябва да търсят външен изпълнител на тези дейности, тъй като все още нямат собствени възможности да ги изпълняват.

Тук влизат техническа профилактика, ремонт, диагностика, инсталиране на софтуер, техническа поддръжка и др. за 7 758 104,49 евро без ДДС или 9 309 725,39 евро с ДДС, както и транспорт на машините до секциите и логистика за 811 136,21 евро без ДДС или 973 363,45 евро с ДДС. Общо е 10 283 088,84 евро с данъка, като това беше прогнозната стойност на поръчката, обявена от ЦИК.

Както редовно се случва, единственият кандидат за изпълнител беше частната фирма "Сиела Норма". На 10 септември комисията покани компанията да предостави оферти за различните дейности. Две седмици по-късно беше съобщено, че "Сиела Норма" е определена за изпълнител на поръчката и ЦИК ще сключи договор с фирмата. Заявената цел на комисарите е, освен обичайните дейности, да се ремонтират около 2000 неизправни машини, така че всичките 12 800 устройства, с които разполага държавата, да са налични за изборите.

В решението не се посочваше каква е финалната стойност на поръчката, но стойностите се виждат в доклада на комисията, която е оценила офертите (пълната документация е тук). След проведени преговори за "подобряване на съдържанието на подадените първоначални оферти", както пише в доклада, нещата стоят така: по първата позиция на поръчката – за профилактика, ремонт и т.н. стойността е 11 235 151,50 евро без ДДС или 13 482 181,80 евро с ДДС, а по втората – транспорт и логистика, възлиза на 1 219 385,40 евро без ДДС или 1 463 262,48 евро с ДДС.

Така общата стойност на договора е 12 454 536,90 евро без ДДС или 14 945 444,28 евро с ДДС. Това е с 4 662 355,44 евро повече (с данъка), отколкото ЦИК първоначално предвиждаше.

Сумата трябва да дойде от държавния бюджет. Според план сметката за изборите, обявена от правителството в края на август, за президентския вот са заделени 116 928 000 евро. За предните избори за държавен глава, проведени през ноември 2021 г., бяха заделени 123.8 млн. лева, а при това те се проведоха заедно с избори за Народно събрание. Преизчислено в евро (63.3 милиона), това показва, че изборите са поскъпнали двойно за отминалите 4 години.

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Ключови думи:

ЦИК, президентски избори 2026, машинно гласуване, Сиела Норма

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