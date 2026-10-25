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Почина конституционалистът проф. Александър Джеров

Днес, 18:50
Александър Джеров (1929 - 2026)
Александър Джеров (1929 - 2026)

Отишъл си е един от най-изтъкнатите български юристи и конституционалисти - проф. Александър Джеров. Това съобщи Георги Марков в своя фейсбук профил, предаде дир.бг.

"Бог да прости Александър Джеров! Голям юрист, благороден човек, верен приятел!", написа бившият конституционен съдия.

Проф. Александър Джеров е роден през 1929 година в София. Произлиза от стар род от Македония, към който принадлежи и генерал Климент Джеров. Дядо му по майчина линия е известният юрист Ангел Карагьозов, а брат му е хирургът Димитър Джеров.

Завършва право в Софийския държавен университет, след което работи като адвокат. Защитава докторат по международно частно право, професор е по вещно право в Нов български университет.

Той е сред авторите на Конституцията и председател именно на законодателната комисия в Седмото Велико народно събрание, което изработи и прие днешния ни основен закон. 

Депутат от СДС като зам.-председател на Радикалдемократическата партия, която по-късно напуска и преминава в Демократическата партия. Председател на законодателната комисия и в 36-ото НС. Зам.-председател на 38-ото Народното събрание. Депутат от листата на Народен съюз-БЗНС, ДП в следващите 37-о НС и 38-о НС, в което е и заместник-председател на Парламентарната комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.

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