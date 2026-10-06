Почина британският писател и политик Джефри Арчър

Mark Condren Irish Independent В средата на 80-те години на миналия век Джефри Арчър е сред висшите партийни фигури на консерваторите при тогавашния британски премиер Маргарет Тачър. Удостоен е с пожизнената титла лорд през 1992 г.

Един от най-успешните британски писатели и бивш депутат от Консервативната партия - лорд Джефри Арчър, почина на 86-годишна възраст. Той е издъхнал "внезапно и спокойно" в дома си, съобщи издателството му "Харпър Колинс".

Последният роман на Арчър - "Адам и Ева" (Adam and Eve), трябва да излезе на пазара днес - само ден след смъртта му.

Арчър беше депутат от консерваторите в продължение на пет години (1969-1974), а впоследствие заема поста заместник-председател на партията. Като писател той постига огромен международен успех, като книгите му са продадени в над 300 милиона екземпляра по света.

BREAKING: Lord Jeffrey Archer dies at 86.



The bestselling author and politician died "suddenly and peacefully" at home, his publisher HarperCollins said.



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В средата на 80-те години на миналия век Арчър е сред висшите партийни фигури при тогавашния британски премиер Маргарет Тачър. Удостоен е с пожизнената титла лорд през 1992 г.

Политическата му кариера е прекъсната през 2001 г., когато е осъден и изпратен в затвора за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието. Съдебно жури установява, че Арчър е излъгал по дело за клевета, което самият той е завел срещу вестник "Дейли Стар" 13 години по-рано. Тогава той получава обезщетение от 500 000 британски лири.

Арчър е освободен от затвора през 2003 г. и се завръща в Камарата на лордовете, където остава до оттеглянето си през 2024 г.

Настоящият лидер на Консервативната партия Кеми Бейдънок определи смъртта на лорд Арчър като "огромен шок".

"Изключително натъжена съм да чуя тази новина. Той ми изпрати прекрасно съобщение тази сутрин и винаги беше неизчерпаем източник на лична подкрепа и насърчение за мен. Не мога да повярвам, че вече го няма", каза тя.

От "Харпър Колинс" съобщиха, че Арчър е присъствал на среща с читатели в Лондон в неделя - само ден преди смъртта си, срещнал се е със стотици почитатели и е раздавал автографи на събитието с разпродадени билети, в което е участвал заедно с тв водещия Джайлс Брандрет в театър „Лестър Скуеър“ в центъра на британската столица.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Брандрет написа: „Вчера участвах в събитие с Джефри Арчър по повод новия му роман – той каза, че това ще бъде последната му книга. Той беше в чудесна, жизнерадостна форма и беше посрещнат изключително топло от препълнената зала. Беше забавен, увлекателен и умееше да се самоиронизира – чудесен разказвач до самия край“. Арчър трябваше да присъства на фестивала в Челтнъм в събота, за да говори за „Адам и Ева“.

Кейт Елтън, редактор на Джефри Арчър и главен изп. директор на HarperCollins UK, определи работата си с него като "една от големите привилегии в професионалния ми живот".

"Той беше майстор на разказа и мечта за всеки редактор - изключително трудолюбив, напълно отдаден на това да преработва ръкописа отново и отново, докато всяка дума стане възможно най-съвършена. Истински защитник на екипната работа, която стои в основата на доброто издателство", каза Елтън.

Писателят политик печели милиони от своите криминални бестселъри – най-вече от „Каин и Авел“ (Kane and Abel) – след първия си творчески успех с книгата „Нито пени повече, нито пени по-малко“ (Not a Penny More, Not a Penny Less) през 1976 г. Десетки от тях са издавани и в България - "Аферата "Ван Гог", "Блудната дъщеря", "Внимавай какво си пожелаваш", "Въпрос на чест", "Да кажем ли на президента...", "Ези печели", "Краят на играта" и много още.

Тази година писателят и съпругата му Мери Арчър отбелязаха 60-годишнината от сватбата си. Те имат двама синове и петима внуци, уточнява ДПА.