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По 20 000 евро получават 24 кандидат-президенти за медийна реклама

Сочените за фаворити Йотова и Гюров също ще ползват медийните пакети, плащани от данъкоплатците

Днес, 11:02
Андрей Гюров и Илияна Йотова са смятани за претендентите с най-големи шансове за "Дондуков" 2.
БГНЕС
Андрей Гюров и Илияна Йотова са смятани за претендентите с най-големи шансове за "Дондуков" 2.

Всичките 20 инициативни комитета, чиито кандидати ще участват в президентските избори на 25 октомври, ще получат държавни пари за предизборна реклама, включително на двамата претенденти, които са сочени за фаворити - настоящия държавен глава Илияна Йотова и бившия служебен премиер Андрей Гюров.

Централната избирателна комисия (ЦИК) с решение им отпусна т.нар. медийни пакети, регламентирани от Изборния кодекс.

Според закона всеки комитет има правото на 40 000 лв. или 20 451,68 евро. В рамките на тази сума те може да поръчват различни форми на платена предизборна реклама в медиите. Впоследствие ЦИК извършва разплащането.

Пакети в същия размер получават и кандидатите на четири партии: "Българска социалдемокрация-Евролевица", "Правото", "Народна партия Истината и само истината" и БЗНС. Така стават общо 24 кандидат-президентските двойки, чиято кампания се подпомага финансово от данъкоплатците.

Претендентите на останалите партии - "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, нямат право на същото, тъй като са получавали държавна субсидия за издръжката си като парламентарни формации.

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Ключови думи:

ЦИК, медийни пакети

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