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Пловдив въвежда нискоемисионна зона за коли

Под тепетата ограниченията влизат в сила още на 1 октомври

Днес, 18:11
Пловдив е сред градовете с най-мръсен въздух у нас.
Pixabay
Пловдив е сред градовете с най-мръсен въздух у нас.

От 1 октомври община Пловдив въвежда за първи път зона с ниски емисии от автомобилния транспорт. Ограниченията ще бъдат в сила до 30 април 2027 г., а целта им е да се намали замърсяването на въздуха, съобщи заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов. В последните години такъв ринг има в София, но там ограничението е много по-кратко – от 1 декември до 28 февруари.

Така нареченият „Малък ринг“ в Пловдив обхваща зоната, заключена между булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“. В нея се забранява движението на автомобили от първа и втора екологична група. Автомобилите от трета, четвърта и пета екологична група не попадат в забраната. Екологичната група на конкретния автомобил се определя при периодичния технически преглед съгласно изискванията на Наредба № Н-32. При определянето ѝ се отчитат датата на първата регистрация, видът на горивото, екологичната категория и резултатите от извършените измервания. Всеки собственик може да провери екологичната група на автомобила си на сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Шофьорите ще бъдат информирани чрез пътни знаци и информационни табла на български и английски език. Контролът ще се осъществява от служители на общинското предприятие „Паркиране и репатриране“. Нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, като за физически лица минималната глоба е около 25 евро, а максималната – 255 евро. За юридически лица наказанията е 102-511 евро.

Собствениците, наемателите и ползвателите от домакинството на жилищни имоти в обхвата на зоната ще имат право да навлизат и да се движат в нея независимо от екологичната група на автомобила, при условие че постоянният им адрес е идентичен с адреса на жилището. За целта те трябва да подадат заявление по образец в „Паркиране и репатриране“. Към него се представят необходимите документи, сред които документ за собственост, право на ползване или договор за наем на жилището, свидетелство за регистрация на автомобила и документ за валиден годишен технически преглед. Когато автомобилът не е собственост на заявителя, се представя и документ, удостоверяващ правното основание за неговото ползване.

Пропускът се издава за срок до една година, вписва се в електронната база данни на Община Пловдив и важи за едно моторно превозно средство на жилище.

Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Пловдив, която бе приета единодушно от Общинския съвет, не се прилага за моторни превозни средства със специален режим на движение, моторни превозни средства, предназначени за извършване на обществен превоз на пътници и моторни превозни средства на Служба за транспорт на трудноподвижни лица и домашен социален патронаж.

Право на навлизане и движение в зоната независимо от екологичната група имат и собствениците на исторически моторни превозни средства, за което трябва да представят надлежен документ.

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нискоемисионни зони, Пловдив

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