Пет формации влизат в НС при 98.78 % обработени протоколи

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 98.78% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.
Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 427 768 гласа или 44.659% подкрепа, следвана вече от ГЕРБ-СДС с 427 945 гласа или 13.386%. ПП-ДБ, които дълго заемаха второто място, сега изостават - взимат 406 198 гласа или 12.705 % подкрепа. Разликата между вторите и третите нараства - вече над 20 000 гласа.
ДПС остава четвърто с 222 393 гласа или 6.956% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 136 542 гласа или 4.271%.
БСП рязко падна надолу - движи се около 3 процента, но остава след МЕЧ и "Величие", всяка от които взима малко над 3 процента. АПС успя да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.
Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.
Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.
Обобщени данни от гласуването
|№
|Партия, Коалиция, ИК
|Гласове
|Разпределение
|21
|ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ
|1 427 768
|44.659%
|15
|ГЕРБ-СДС
|427 945
|13.386%
|7
|КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|406 198
|12.705%
|17
|Движение за права и свободи - ДПС
|222 393
|6.956%
|8
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|136 542
|4.271%
|4
|ПП МЕЧ
|103 269
|3.230%
|14
|ПП ВЕЛИЧИЕ
|99 641
|3.117%
|5
|БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
|96 397
|3.015%
|20
|СИЯНИЕ
|92 679
|2.899%
|11
|АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС
|48 708
|1.524%
|1
|ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|23 636
|0.739%
|12
|АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК
|18 812
|0.588%
|3
|СИНЯ БЪЛГАРИЯ
|18 505
|0.579%
|19
|БЪЛГАРИЯ МОЖЕ
|17 113
|0.535%
|2
|ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
|9 935
|0.311%
|18
|ПП НАЦИЯ
|9 709
|0.304%
|10
|Движение на непартийните кандидати
|9 648
|0.302%
|13
|НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ
|6 158
|0.193%
|24
|ПП ГЛАС НАРОДЕН
|4 615
|0.144%
|6
|ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
|4 332
|0.135%
|9
|МОЯ БЪЛГАРИЯ
|4 291
|0.134%
|23
|Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
|2 993
|0.094%
|22
|Съпротива
|1 875
|0.059%
|16
|КП ТРЕТИ МАРТ
|1 814
|0.057%
|22 / 25
|ИК Тодор Тодоров Батков
|2 093
|-
|Не подкрепям никого
|50 101