Пет формации влизат в НС при 98.78 % обработени протоколи

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 98.78% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.

Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 427 768 гласа или 44.659% подкрепа, следвана вече от ГЕРБ-СДС с 427 945 гласа или 13.386%. ПП-ДБ, които дълго заемаха второто място, сега изостават - взимат 406 198 гласа или 12.705 % подкрепа. Разликата между вторите и третите нараства - вече над 20 000 гласа.

ДПС остава четвърто с 222 393 гласа или 6.956% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 136 542 гласа или 4.271%.

БСП рязко падна надолу - движи се около 3 процента, но остава след МЕЧ и "Величие", всяка от които взима малко над 3 процента. АПС успя да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.

Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.

