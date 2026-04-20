Пет формации влизат в НС при 98.78 % обработени протоколи

ГЕРБ изпревари ПП-ДБ с над 20 000 гласа и е втора политическа сила

20 Апр. 2026Обновена
Илияна Димитрова

Пет партии и коалиции влизат в 52-ото Народно събрание според междинните резултати на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 98.78% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.

Първа е "Прогресивна България" на Румен Радев с 1 427 768 гласа или 44.659% подкрепа, следвана вече от ГЕРБ-СДС с 427 945 гласа или 13.386%ПП-ДБ, които дълго заемаха второто място, сега изостават - взимат 406 198 гласа или 12.705 % подкрепа. Разликата между вторите и третите нараства - вече над  20 000 гласа.

ДПС остава четвърто с 222 393 гласа или 6.956% подкрепа. "Възраждане" е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 136 542 гласа или 4.271%.

БСП рязко падна надолу - движи се около 3 процента, но остава след МЕЧ и "Величие", всяка от които взима малко над 3 процента. АПС успя да стигне 1.5%, а ИТН пада под процент.

Резултатите ще продължат да се обновяват през деня.

Избирателната активност е отчетена на 34.63% или 2 276 709 гласували избиратели към 16 часа на 19 април.

 

Обобщени данни от гласуването

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
 
21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 427 768  44.659%
 
15 ГЕРБ-СДС 427 945 13.386%
 
7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 406 198 12.705%
 
17 Движение за права и свободи - ДПС 222 393 6.956%
 
8 ВЪЗРАЖДАНЕ 136 542 4.271%
 
4 ПП МЕЧ 103 269 3.230%
 
14 ПП ВЕЛИЧИЕ 99 641 3.117%
 
5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 96 397 3.015%
 
20 СИЯНИЕ 92 679 2.899%
 
11 АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС 48 708 1.524%
 
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 23 636 0.739%
 
12 АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК 18 812 0.588%
 
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 18 505 0.579%
 
19 БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 17 113 0.535%
 
2 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 9 935 0.311%
 
18 ПП НАЦИЯ 9 709 0.304%
 
10 Движение на непартийните кандидати 9 648 0.302%
 
13 НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ 6 158 0.193%
 
24 ПП ГЛАС НАРОДЕН 4 615 0.144%
 
6 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 4 332 0.135%
 
9 МОЯ БЪЛГАРИЯ 4 291 0.134%
 
23 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 2 993 0.094%
 
22 Съпротива 1 875 0.059%
 
16 КП ТРЕТИ МАРТ 1 814 0.057%
 
22 / 25 ИК Тодор Тодоров Батков 2 093  
 
- Не подкрепям никого 50 101  
