ПБ слага възрастов таван за бъдещите членове на КПК

Те трябва да могат да изкарат 5-годишния си мандат, преди да навършат 65 години

Днес, 17:04
В един момент на правната комисия започнаха да се оплитат със сроковете на процедурата по избор.

По предложение на Петър Витанов от ПБ днес временната правна комисия на парламента одобри промени на второ четене в проекта за Закон за противодействие на корупцията, с които сложи възрастово ограничение на бъдещите членове на антикорупционната комисия.

Според законопроекта, който беше внесен от служебното правителство на Андрей Гюров, за членове на възстановената Комисия за противодействие на корупцията се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, минимум магистърска степен и 10 години юридически стаж. Към този текст беше добавено, че те трябва да са на възраст, която позволява да завършат 5-годишния си мандат преди да навършат 65 години.

Мотивът е, че така се съобразява законовият текст с разпоредбата от Конституцията, според която магистратите се освобождават от длъжност при навършване на 65-годишна възраст. Причината е, че двама от членовете на възстановената комисия ще се предлагат от общите събрания на върховните съдилища и според вносителите изискването за възраст, което важи за тях, трябва да важи и за останалите трима членове. Те ще се номинират от парламента, президента и Висшия адвокатски съвет.

Депутатите от ПБ Елена Нонева и Асен Бабачев бяха предложили куп промени в сроковете по процедурата по избор на членовете - включително изборът да се проведе до 6 месеца от изтичането на мандата на действащите членове. В хода на обсъждането се оказа, че те влизат в противоречие с други срокове. Трябваше да се прави прегласуване и накрая депутатите от правната комисия бяха склонни да останат със сроковете от оригиналния законопроект, за да не объркат вътрешната логика на законопроекта. Сега той дава срок от един месец за избора.

Обсъждането на проекта продължава.

Ключови думи:

Прогресивна България, Закон за противодействие на корупцията, Комисия за противодействие но корупцията

