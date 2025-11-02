Медия без
Осъден на 11 196 г. затвор турски криптобос е открит мъртъв

Фарук Йозер, който е признат за виновен за измама от $2 млрд., е намерен обесен в единичната си килия в турски затвор

Днес, 14:47
Фарук Фатих Йозер
Туитър
Фарук Фатих Йозер

Криптоизмамникът и основател на борсата за криптовалути „Тодекс“ (Thodex) Фарук Йозер, който през 2023 г. бе осъден на общо 11 196 години и десет месеца затвор по обвинения в сериозни финансови измами, е бил открит обесен в единичната си килия в затвора в град Текирдаг съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Според турските власти чрез платформата „Тодекс“ са били измамени общо 391 000 души с около 2 милиарда долара.

Създателят на платформата Фарук Йозер, който бе издирван с червена бюлетина, бе арестуван в Албания на 30 август 2022 г. Малко след това съд в албанския град Елбасан приe искането на албанската прокуратура да разреши екстрадицията на Йозер в Турция. Заподозреният обжалва това решение, но Върховният съд на Албания в крайна сметка отхвърли жалбата му и той бе екстрадиран в Турция, където бе съден заедно с братята си Гювен Йозер и Серап Йозер.

Криптокралицата Ружа Игнатова - провалът на световната полицейска система
През последните години полицейските служби по целия свят се занимават активно с лов на криптобосове, които след рухването на поредна криптоборса или валута, изчезват с милиарди в някое райско кътче на Земята. Имат и успехи.
СЕГА
01 Яну. 2025

На 7 септември 2023 г. тримата братя Йозер бяха осъдени на по 11 196 години и десет месеца затвор по обвинения в „създаване, управление и членство в престъпна организация“, „извършване на тежки измами“ и „пране на активи, произхождащи от престъпна дейност“.

Десетки са измамени във фалшиви платформи за акции и криптовалути
Десетки са измамени с фалшиви платформи за инвестиране в ценни книжа и криптовалути. Това се разбира от предупреждение на МВР. От началото на годината само в ОДМВР–Смолян са регистрирани 13 случая на финансови измами, извършени основно чрез интернет и мобилни приложения.
СЕГА
05 Окт. 2025

Смъртта на Йозер е свързана с един от най-големите случаи на измами с криптовалути в Турция, в резултат на който хиляди инвеститори претендират за загуби след внезапния колапс на „Тодекс“. Започнато е и официално разследване на обстоятелствата около смъртта на криптоизмамника, като според властите най-вероятно става въпрос за самоубийство, отбелязва „Тюркийе тудей“.

Обискираха имоти в България заради криптоизмама за 100 млн. евро
Обиски и арести са проведени от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст) в България и още 4 държави заради мащабна схема за измами с криптовалути. Жертвите са над 100 и са ощетени с поне 100 млн. евро.
СЕГА
23 Септ. 2025

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Прокурорите бяха поискали Йозер да бъде осъден на 40 562 години затвор, но получи "само" 11 196 години.

Подобни извънредни присъди са често срещани в Турция след премахването на смъртното наказание през 2004 г., за да се подпомогнат усилията за присъединяване към Европейския съюз.

През 2022 г. Аднан Октар, проповедник на телевизионна секта, е осъден на 8658 години затвор за измами и сексуални престъпления. Същата присъда получиха и десет негови последователи. 
Турците започнаха да използват криптовалути като защита срещу големия срив на лирата, който започна преди повече от две години. Thodex, основана през 2017 г., е една от най-големите борси за виртуални валути в страната.

Йозер придоби национална слава като финансов специалист и си проправи път, като се сприятели с видни проправителствени фигури. През април 2021 г. обаче платформата внезапно се срина. Активите на инвеститорите изчезват, а Йозер се укрива.

