Пред парламента протестира най-внушителният брой граждани от 2013 г. (галерия)

Над 3 часа продължи многохилядният протест в София срещу бюджета за 2026 г. Това беше най-масовата гражданска демонстрация от дълго време насам. На Ларгото се струпаха хора не само от симпатизантите на ПП-ДБ. Недоволните бяха в пъти повече. Толкова хора за последно се събраха на това място през 2013 г., когато Делян Пеевски бе избран за председател на ДАНС.

Протестът започна в 18 ч. Той бе организиран от ПП-ДБ срещу обирджийския бюджет и откраднатата свобода, пред Народното събрание. Николай Денков от ПП излезе пред демонстрантите и ги призова да направят жива верига около парламента, да изчакат депутатите от бюджетната комисия, която заседаваше още, и да им благодарят сърдечно. Към 20 ч. напрежението рязко се повиши. Най-напрегнато е в началото на бул."Дондуков". СДВР призова организаторите да прекратят протеста, Найо Тицин - водещ на демонстрацията, попита да спрат ли - протестът отвърна с не. Депутатите от ГЕРБ и ДПС-НН са още вътре. В 21 часа пред хората излезе отново Асен Василев и каза, че полицията не позволява да се направи жива верига. В Народното събрание има депутати от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, които не смеят да излязат. "Страх ги е да излязат сред хората!", каза Василев. "Вътре са пешките на Пеевски. Хайде да видим сега кой сега е мъж. Да дойдат да видим в каква притурка се превърна Борисов. Да дойдат тук и да си говорим, полицията ще ги пази!", извика Иво Мирчев. След това Асен Василев призова протестиращите да запеят химна на България. Самият той се включи с изнесен глас.

(За случващото се по минути виж по-долу)

Но заедно с протестиращите около парламента се струпаха стотици полицаи. По-рано днес Ивайло Мирчев от ДБ съобщи, че всички отпуски в МВР са спрени заради протеста. МВР отрече, но Мирчев настоя пред бТВ, че са му се обадили полицаи от София с такава информация. Обадили му са се и пътуващи по "Хемус", че покрай тях е минал кордон от полицейски коли, които пътували от Плевен към София. Бул."Дондуков" е затворен от полицията за пешеходци в частта му край парламента.

Белият полицейски автобус отново се появи до парламента. Днес на бюджетна комисия Йордан Цонев от ДПС-НН го спомена: Бил съм в него, бил съм и извън него.

"Полицаите сложиха шлемовете, защото гръмна бомбичка", докладва репортер на "Сега". Всъщност поне две бомбички са били запратени към полицейския кордон. Репортерът разказа, че част от демонстрантите вероятно са от футболна агитка, защото крещят като такава.

Гледна точка към площада откъм "Дондуков":

"Току-що всички български граждани бяха ударени с увеличение на осигуровките за пенсии, с увеличение двойно над това, което беше прогнозирано, за максималния осигурителен доход. Ако това мине в зала, всеки български гражданин ще трябва да плати по 600 лева в касичките на властта."

Това заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев след края на заседанието на Комисията по бюджет и финанси, на която бяха приети на второ четене бюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г.,

Протестиращите блокираха кола на НСО и не й позволяват да мине, като скандират: "Кой не скача, е дебел".

Найо Тицин, водещ на протеста, съобщи към 20 ч., че групата на ГЕРБ и групата на ДПС-НН са се събрали в стаите си в НС и не смеят да излязат от там.

От името на бизнеса, който се включи в протеста, на трибуната излезе Кънчо Стойчев от "Произведено в България": Тук съм, защото чашата преля! Условията за бизнеса са отвратителни. Ще ни вземат 1 милиард тази година! Те искат с този бюджет да ни загробят! Не се занимавам с политически партии. Какво става? Идва вълна. И никой няма да я спре. Вълната ще ги помете!

Писателят и рекламист Радослав Бимбалов се обърна към протестиращите: Казват, че няма протести, защото сте сити. Толкова ли сте сити?! Издържаме най-много полицаи от глава на населението - скоро полицаите ще станат повече от децата ни, защото няма къде да ги лекуваме. Нямаме детска болница. Плащаме на толкова полицаи, за да са кортеж на мафията! Толкова ли си надвихте на масрафа, че издържате цяла мафия, пълна с престъпни задници. Знам, че не сме! Вчера вицепремиер на България откри паметник на Георги Димитров, който е виновен за Народния съд!

Найо Тицин съобщава на протестиращите, че полицията ще се опита да изведе депутатите откъм улиците "Велико Търново" и "Триадица". Призова веригата от граждани да се насочи натам. Това стана към 19.30 ч. Протестиращи опитват да обърнат полицейски бус и замерват полицаите със счупени бутилки. На сцената излезе Стефан Тафров. Каза, че е бил близо до буса. Младежи с бръснати глави и черни якета са се опитвали да обърнат буса. "Не се поддавайте на провокатори!, призова Тафров.

Асен Василев призова протестиращите да се хванат за ръце, за да се види, че не те хвърлят счупени бутилки. "Обградете парламента. Тези хора в парламента, които днес не ви чуха, ще трябва да нощуват в парламента!" Включи се Ивайло Мирчев и призова Йордан Цонев да излезе пред протестиращите и да разкаже как Пеевски го използва. "Вместо да стоите тука, направете обиколка около Народното събрание!", извика Мирчев.

Евроком успя да снима Йордан Цонев в парламента. "Няма да ходитИ къдетУ рИшитИ да шпиониратИ!", крещя депутатът от ДПС-НС на мъж, който го снимаше.

Протестиращите се канят да стоят на площада цяла нощ и да не пуснат депутите, които приеха днес бюджета в комисия, да излязат от сградата. Най-голямото напрежение е в началото на бул."Дондуков". Там са струпани много протестиращи и полиция. Иво Мирчев слезе сред протестиращите и каза, че настоява криещите се в сградата на НС депутати да излязат сред народа. "Нали правят всичко за хората?!", извика Мирчев. Часът е 20.30. Най-мощни са виковете на футболните агитки, които крещят: Бойко Борисов пе.ераст, пе.ераст. Шиши вън!"