Общината огражда част от Ларгото преди протеста утре

Нова тв и БНТ: Отряд "Кобра" търси в "Люлин" кой финансира провокаторите

09 Дек. 2025Обновена

От Столична община реши спешно да обезопаси част от Ларгото заради начупена настилка. Официалното обяснение е свързано с протестите в София - плочките са съсипани от протестиращите и трябва да се огради, за да няма инциденти на демонстрацията в сряда.

Регионалният исторически музей - София, който стопанисва обекта, вече е възложил обследване и техническа експертиза на носещата конструкция на екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия, съобщи БГНЕС.

Настилките около куполите на Ларгото са изпочупени отдавна - те са проектирани и изпълнени на принципа на окачения под - положени са първо стоманени плочи, после върху тях има специална настилка с пластмасови крачета, а върху нея са наредени плочките. 

Ларгото бе открито през 2016 г. по времето на мандата на Йорданка Фандъкова като столичен кмет. 

Хората на Кьовеши претърсват в София заради ремонт на Фандъкова
Европейската прокуратура (ЕППО) извършва претърсвания и изземвания днес в София в разследване на възможна корупция и злоупотреба със средства на ЕС за възстановяване на историческия център на града, включително неговите емблематични жълти павета.
СЕГА
30 Март 2023

В същото време "Нова тв" съобщи, че в столичния квартал "Люлин" тече полицейска акция "срещу финансирането на протестите от 1 декември". Малко по-късно "Нова" се поправи - акцията е по съмнения за финансиране на случаите на вандализъм по време на протеста от 1 декември. Споменава се, че акцията провежда отряд "Кобра". Проверяват се финансови и заложни къщи в района на Кооперативния пазар. 

БНТ също уточни, че проверките на МВР са провокирани от оперативни данни, че чрез тези къщи се финансират "провокатори, които да влизат в протестите и да предизвикват безредици". По информация на "По света и у нас" отряд "Кобра" е влязъл в офис за бързи кредити.

Кои са "Кобра"?

Отряд "Кобра" е специализирано полицейско звено в рамките на структурата на Столичната дирекция на вътрешните работи към МВР.

Основната функция на отряд "Кобра" е да осъществява специализирани полицейски операции на територията на София и региона. Те се използват за задържане на особено опасни престъпници, в акции срещу организираната престъпност, финансови измами, незаконна търговия и други.

“Кобра” могат да бъдат ангажирани и с охранителни дейности при събития с висок риск.

