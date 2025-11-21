Новият съдия на варненския кмет бе избран след публично "джуркане"

Варненският окръжен съд проведе днес по обед пред медиите процедурата по определяне на съдия-докладчик по делото "Коцев". Заявката за публичност бе дадена веднага, след като казусът бе преместен от София в морския град. Шефът на наказателното отделение и зам.-председател на съда Стоян Попов "разджурка" в компютър 16 имена, заснет от журналистически камери - падна се Светла Василева Даскалова, дългогодишен съдия. Всичко това бе процедурата, известна като система за случайно разпределение на делата:

Съгласно законовите разпоредби съдията-докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му. Ако е сложно, насрочването може да се проточи до 3 месеца. След определянето на съдия-докладчик се разглеждат и исканията за изменение на мерките за неотклонения, срок за това няма.

От всичките обвиняеми по делото само кметът Благомир Коцев е зад решетките. Съветниците Николай Стефанов, Йордан Кателиев, шефът на кметската канцелария Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов са с по-леки мерки.

При отвод на избрания съдия процедурата по случайно разпределение ще се повтори. Наблюдатели коментират, че не е изключително да се стигне до множество отводи.

По-късно през деня дойдоха разяснения от съда: Материалите по производството са пристигнали на 21 ноември, тоест днес, малко преди избора на съдия. Те са 70 тома, в обвинителния акт са посочени 28 свидетели. Светла Даскалова е с над 27 години стаж в съдебната система. Съдебният състав ще бъде тричленен, двамата съдебни заседатели също ще бъдат определени на случаен принцип.