Почина момчето, намушкано в столичен мол

Момчето, намушкано в мол в София, е починало, въпреки всички усилия на лекарите да го спасят, съобщиха от "Пирогов".

Момче на 15 години беше намушкано в столичен мол - малко преди 20:00 ч. постъпил сигнал за инцидента в мола на бул. „Александър Стамболийски“. Линейката е пристигнала в мола на четвъртата минута след подаването на сигнала, но детето вече е било закарано от свои близки в „Пирогов“.

Вероятно става дума за спречкване между две познати компании, които се сбили до ескалатора на третия етаж.

На място има полицейски екипи и се установяват причините за инцидента. Посетителите са помолени да напуснат централния търговски обект. Намушканото момче в столичен мол е постъпило в много тежко състояние в "Пирогов", там е било настанено в противошокова зала.

Извършителят се издирва.