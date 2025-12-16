На изпроводяк МС изсипа "златен дъжд" в МВР

Правителството изсипа допълнително десетки милиони левове в МВР в края на управлението си. Това става ясно от решение на Министерски съвет, с което на практика разходите на МВР за 2025 г. са увеличени със 126 895 700 лв. Това е станало с постановление 287 на МС от 12.12.2025 г. С него се използва норма от закона за държавния бюджет за 2025 г., за да се увеличи "максималният размер на ангажиментите за разходи, които може да бъдат поети за 2025 г.". Като отделна точка е записано, че вътрешният министър може да промени бюджета само с докладване на министъра на финансите.

В нито един от публично известните документи не става ясно какво точно налага приемането на въпросното правителствено постановление, за какви разходи и ангажименти става дума, за какво ще отидат парите. "Сега" изпрати официално въпроси до МВР.

Само часове по-късно от МВР върнаха отговори, според които най-общо парите били за лекарства, апаратура и консумативи за МВР-болница и по проект на Гранична полиция за следене на българи-турската граница.

"Постановлението е във връзка със сключени през 2025 г. договори, обезпечаващи дейностите на МВР. В това число - на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи - Медицинския институт на МВР /по договори за досгавка на лекарства, специфични медицински консумативи, доставка, монтаж, инсталация и абонаментна поддръжка на специализирана медицинска апаратура и др./ и Главна дирекция „Гранична полиция“ /договор с предмет ,,Изграждане на Интегрирана система за радиолокационно и радиоелектронно наблюдение по протежение на българо-турската граница”/", твърди МВР в отговора си до "Сега". Оттам добавят и, че "увеличението на максималния размер на ангажиментите за разходи ще позволи на МВР да осигури устойчивост на основните дейности, изпълнявани от министерството".

Иначе МВР има няколко поръчки със сходни суми - за боди камери, рапатраци и автомобили, за пожарни автомобили, но те са основно с плащане от събраните пътни глоби или с европейски пари.

Дадената сега сума идва към и без това големия бюджет на МВР - за 2025 г. той е 4,2 млрд. лева, като 3,9 млрд. от тях отиват за заплати и осигуровки.