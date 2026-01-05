МВР започва прилагане на системата за влизане/излизане на ЕС

От 10 часа на 6 януари т.г.МВР започва прилагане на Системата за влизане/излизане (EES) по всички сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, разположени на територията на България. Това става в съответствие с Регламент (ЕС) 2025/1534 на Европейския парламент и на Европейския съвета, съгласно изготвения национален план за поетапно внедряване, обяви МВР в официално съобщение.

Това ще стане на:

- българо-турската граница: ГКПП „Капитан Андреево". ГКПП „Лесово", ГКПП „Малко Търново";

- на българо-сръбската граница: ГКПП „Стрезимировци", ГКПП „Брегово", ГКПП „Връшка чука";

- на българо-северномакедонската граница: ГКПП, Гюешево", ГКПП „Станке Лисичково", ГКПП „Златарево".

Продължава работата на EES на ГКПП „Калотина" и на всички външни въздушни, речни и морски граници, където системата беше първоначално внедрена на 12 октомври м.г.

В ЕЕS се записват данните на граждани на държави извън Европейския съюз, които пътуват с цел краткосрочен престой (до 90 дни в рамките на период от 180 дни), при преминаване през външните граници на държавите членки. Граничната проверка на лицата, попадащи в обхвата на системата, включва събиране на биографична информация и снемане на биометрични данни на граничния пункт (снимка и пръстови отпечатъци). Целта на EES e да спомогне за предотвратяване на незаконна имиграция и за повишаване на сигурността в Шенгенското пространство.

Подробна информация, свързана със EES, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Европейската комисия: https://travel-europe.europa.eu.

Държавите членки на Европейския съюз започнаха на 12 октомври миналата година въвеждането на нова система за контрол по външните граници на блока, която електронно регистрира данните на граждани на трети страни, предаде Ройтерс. Гражданите на държави извън ЕС ще трябва да регистрират личните си данни при първото влизане в Шенгенското пространство – всички държави членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но включително Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. При следващи пътувания ще е необходима само биометрична проверка на лицето. Системата трябва да стане напълно функционална до 10 април 2026 г., като печатът в паспорта ще бъде заменен с електронен запис.