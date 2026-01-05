Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР започва прилагане на системата за влизане/излизане на ЕС

От 10 ч. сутринта във вторник по всички сухопътни гранични пунктове започва събиране на биографични и биометрични данни

05 Яну. 2026
МВР

От 10 часа на 6 януари т.г.МВР започва прилагане на Системата за влизане/излизане (EES) по всички сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, разположени на територията на България. Това става в съответствие с Регламент (ЕС) 2025/1534 на Европейския парламент и на Европейския съвета, съгласно изготвения национален план за поетапно внедряване, обяви МВР в официално съобщение.

Това ще стане на:

- българо-турската граница: ГКПП „Капитан Андреево". ГКПП „Лесово", ГКПП „Малко Търново";

- на българо-сръбската граница: ГКПП „Стрезимировци", ГКПП „Брегово", ГКПП „Връшка чука";

- на българо-северномакедонската граница: ГКПП, Гюешево", ГКПП „Станке Лисичково", ГКПП „Златарево".

Продължава работата на EES на ГКПП „Калотина" и на всички външни въздушни, речни и морски граници, където системата беше първоначално внедрена на 12 октомври м.г.

В ЕЕS се записват данните на граждани на държави извън Европейския съюз, които пътуват с цел краткосрочен престой (до 90 дни в рамките на период от 180 дни), при преминаване през външните граници на държавите членки. Граничната проверка на лицата, попадащи в обхвата на системата, включва събиране на биографична информация и снемане на биометрични данни на граничния пункт (снимка и пръстови отпечатъци). Целта на EES e да спомогне за предотвратяване на незаконна имиграция и за повишаване на сигурността в Шенгенското пространство.

Подробна информация, свързана със EES, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Европейската комисия: https://travel-europe.europa.eu.

Държавите членки на Европейския съюз започнаха на 12 октомври миналата година въвеждането на нова система за контрол по външните граници на блока, която електронно регистрира данните на граждани на трети страни, предаде Ройтерс. Гражданите на държави извън ЕС ще трябва да регистрират личните си данни при първото влизане в Шенгенското пространство – всички държави членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но включително Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. При следващи пътувания ще е необходима само биометрична проверка на лицето. Системата трябва да стане напълно функционална до 10 април 2026 г., като печатът в паспорта ще бъде заменен с електронен запис.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВР, граници, външни граници

Още новини по темата

Полицията зове да се внимава за мошеници с евро
27 Дек. 2025

Властта вади жандармерия и барети по базари, гари, летища, молове
22 Дек. 2025

Съдът изненадващо пусна от ареста шефа на Пето РПУ в София
16 Дек. 2025

На изпроводяк МС изсипа "златен дъжд" в МВР

16 Дек. 2025

Един от полицейската ОПГ припадна в съда, а друг опита да се самоубие в ареста
15 Дек. 2025

5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
03 Дек. 2025

На МВР му е твърде скъпо да се раздели с пенсионерите си
25 Ноем. 2025

3-ма министри спешно написаха нов протокол срещу мечки в населени места
17 Ноем. 2025

МВР e росна китка от пенсионери, инвалиди, роднини, разследвани
13 Ноем. 2025

Прокуратурата предаде на съд мъчителите на животни от Перник
12 Ноем. 2025

Божанов: 13% са вече пенсионерите в МВР
01 Ноем. 2025

МВР арестува жени, измамили десетки хора с лоша кредитна история
15 Окт. 2025

МВР атакува дискотеките в Студентски град
06 Окт. 2025

Срина се системата за актове и глоби на МВР
02 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?